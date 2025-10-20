La plaza del Teatro Vicente de Molina de Segura tendrá una pérgola central y nuevo mobiliario Comienzan las obras de reforma urbana incluidas en el programa municipal Molina Renace, con 350.000 euros

Comienzan los trabajos que permitirán la remodelación integral de la plaza del Teatro Vicente, proyecto que el ejecutivo local califica de «paso decisivo hacia el futuro», indican desde el Ayuntamiento. Esta intervención supone el pistoletazo de salida del proyecto Molina Renace (2025-2040), un plan de transformación urbana que cuenta con un presupuesto de unos 350.000 euros y que pretende marcar el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

El alcalde, José Ángel Alfonso, subrayó este lunes, durante una visita a las obras con el edil de Vía Pública, Sergio Bernal, y técnicos, la importancia de esta actuación, destacando que «el futuro de Molina comienza aquí, con una visión clara de ciudad más habitable, con más espacios verdes y con infraestructuras modernas. Con esta remodelación, damos el primer paso hacia una Molina más sostenible, tecnológica y con nuevas oportunidades para todos». La renovación de la plaza del Teatro Vicente abarca una superficie de 5.000 metros cuadrados e incluye mejoras clave para el bienestar de los vecinos y la dinamización del entorno.

El primer edil explicó que «Molina Renace es mucho más que una remodelación urbanística, ya que es un compromiso con el progreso de nuestra ciudad. Con este proyecto no solo embellecemos y modernizamos nuestro entorno, sino que también impulsamos el comercio, la hostelería y la generación de empleo. Además, esta intervención contribuirá a la revalorización de las viviendas, haciendo de Molina de Segura un referente de transformación urbana en la Región».

El edil Sergio Bernal detalló que «la remodelación incluye la demolición del pavimento existente, su impermeabilización y la reposición con materiales innovadores que reducen la absorción de calor. Como elemento destacado, se instalará una gran pérgola central dividida en cuatro secciones, que proporcionará sombra y permitirá la integración de vegetación en el espacio público». Las pérgolas contarán en su parte superior con ocho grandes parterres circulares, donde se sembrarán especies de bajo consumo hídrico, contribuyendo a la sostenibilidad del entorno.

Además, el proyecto contempla la recuperación del escenario existente, la creación de un área de juegos infantiles, la modernización del alumbrado público y la instalación de nuevo mobiliario para mejorar la comodidad de los ciudadanos.

