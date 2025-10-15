Ocho detenidos por dos 'vuelcos' de droga que dejaron dos heridos por disparos en Molina

LA VERDAD Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura a ocho personas implicadas presuntamente en dos 'vuelcos' de droga, término utilizado para definir el robo de sustancias entre narcotraficantes, en los que se habrían llegado a utilizar armas de fuego, resultando heridas por disparosdos personas, que tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios de la localidad.

La operación arrancó el pasado tres de septiembre, tras una llamada recibida cerca de las seis de la madrugada para alertar de un golpe en un chalé situado en una urbanización de Molina de Segura, que al parecer estaba siendo utilizado para cultivar y desarrollar una plantación de marihuana de interior. Durante los hechos se produjo un tiroteo entre los responsables del cultivo de droga y los autores del intento de 'vuelco', que ya habían abandonado el lugar cuando llegaron los agentes. En ese momento se procedió a arrestar a tres personas que se encontraban en el interior de la vivienda, una de las cuales había resultado herida por arma de fuego. Al considerarles responsables de la plantación de marihuana hallada e intervenida en el interior se les imputó un delito de tráfico de drogas.

La investigación condujo posteriormente a la identificación, localización y detención del máximo responsable del intento de 'vuelco' y autor de los disparos que causaron heridas a uno de los responsables de la plantación intervenida en el inmueble asaltado. Este fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y lesiones.

El pasado 22 de septiembre, una nueva llamada a la Policía Nacional alertó de la presencia de un hombre con heridas de arma de fuego en el hospital de Molina de Segura. Al parecer, la víctima había fuertes gritos fuera de su domicilio y, al salir para ver su origen, se cruzó con varios hombres, la mayoría de ellos con el rostro oculto por pasamontañas. Uno de ellos, que portaba un arma de fuego, le apuntó y le disparó en la pierna.

La investigación abierta por los agentes de la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos les condujo hasta una vivienda cercana presuntamente utilizada como punto de venta de sustancias estupefacientes. Posteriormente se procedió a su registro y se intervino material habitualmente utilizado para el cultivo de plantaciones de marihuana. También se pudo identificar y detener a los cuatro hombres responsables del segundo intento de 'vuelco'. Dos de ellos fueron localizados a las pocas horas de tener lugar el hecho y los dos restantes fueron detenidos recientemente por los agentes responsables de la investigación, siendo imputados por delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y lesiones. Todos los detenidos por ambos hechos ya están a disposición de la autoridad judicial.