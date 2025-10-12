La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento del desfile de Moros y Cristianos por las calles de Molina de Segura. VICENTE VICÉNS / AGM

Moros y Cristianos en todo su esplendor en Molina

El Gran Desfile, que incluyó la representación de una justa, lleva la ciudad al Medievo

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:57

Más de 1.500 festeros desfilaron anoche en el Gran Desfile de Moros y Cristianos de Molina de Segura, una fiesta que se instauró en 2018 y que cada año tiene más éxito, participación, belleza y esplendor. Además, se trata del último desfile de Moros y Cristianos del año en la Región, por lo que asistieron representantes de grupos de Murcia, Abanilla, Archena, Santomera, Jumilla y Cieza.

La comitiva fue abierta por el estandarte de la Federación, espectáculos ecuestres y de fuego, los cargos festeros y la carroza con las abanderadas.

Este año, encabezó el desfile el Bando Moro, con sus cuatro kábilas: Ibn Mardanis, Mulinat As-Sikka, Guerreros de Abu Amir y Mudéjares de Muley Alufe. Acompañando a cada grupo, distintos ballets, como el de Víctor Campos, y bandas de música.

En la kábila de Ibn Mardanis (Rey Lobo) desfilaba el emir 2025, Pedro José Bernal, junto a su favorita, Inmaculada Nicolás.

Después llegó el Bando Cristiano. Entre ambos, una de las novedades: el espectáculo Legend, que representó una justa y cautivó al público.

El Bando Cristiano lo formaban cuatro mesnadas: Infante Don Juan Manuel –con el adelantado y su dama, Javier Ramón Asensio y Consuelo Hernández–, Caballeros y Damas del Cid Campeador, Huestes de Fernando III y Cuadrilleros del Segura.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Molina llegan hoy a su fin. En el Campamento Medieval (plaza de España), se celebrará, si el tiempo lo permite, un almuerzo de despedida, a las 12 horas.

