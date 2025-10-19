Investigan al jefe de la Policía Local de Molina de Segura por presuntas irregularidades con la grúa

Un vehículo de la Policía Local de Molina de Segura, en una imagen de archivo.

Domingo, 19 de octubre 2025

Nuevo frente judicial para el jefe de la Policía Local de Molina de Segura. Un tribunal de instancia de la localidad ha citado a declarar como investigado al comisario al frente del Cuerpo, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

El alto cargo deberá responder por unas supuestas irregularidades con la retirada de coches de las calles a través del servicio municipal de grúa. Unos hechos que fueron denunciados, según explicaron las fuentes, por el responsable de la empresa que se encargó de este servicio hasta el año 2022.

El órgano judicial ha solicitado al Ayuntamiento de Molina de Segura que remita las facturas presentadas en los últimos años por el adjudicatario de este servicio. Consultado por este diario, el Consistorio aseguró haber remitido ya toda la documentación requerida. Incidió en la importancia de la presunción de inocencia y remarcó que cuando exista una resolución judicial tomará «las medidas oportunas».

