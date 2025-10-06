La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Intervienen más de 2.500 artificios pirotécnicos en Molina de Segura que se vendían en la calle

El comerciante ha sido denunciado por infracción grave a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:36

Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan para el Control de Explosivos', realizó un servicio de inspección en Molina de Segura, en el que se detectó la venta ambulante de millares de artificios pirotécnicos, actividad prohibida en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y recogida como infracción grave en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana.

Las actuaciones tuvieron lugar a finales del pasado mes de septiembre, cuando los guardias civiles del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Benemérita se encontraban inspeccionando el montaje de un espectáculo pirotécnico en Molina de Segura.

Los guardias civiles del Equipo de Inspección detectaron que un vecino del municipio estaba ofertando artificios pirotécnicos a viandantes. Al tratarse de artículos cuya venta ambulante está prohibida, los efectivos de la Benemérita identificaron a la persona que los ofertaba, verificaron los hechos, se incautaron de más de dos millares de artículos y denunciaron la irregularidad detectada.

En total, la Guardia Civil se incautó de 2.550 truenos de impacto y emitió la correspondiente acta-denuncia a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, por infracción grave recogida en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Las sanciones previstas para las infracciones graves son de 601 a 30.000 euros.

El material pirotécnico hallado ha sido puesto a disposición dela Delegación de Gobierno en la Región de Murcia.

