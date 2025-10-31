Impulso en Molina a dos proyectos contra la soledad no deseada y la atención a menores

LA VERDAD Viernes, 31 de octubre 2025, 00:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha dos nuevos proyectos para mejorar la situación de la población más vulnerable de la localidad. El alcalde, José Ángel Alfonso, señaló que se trata de 'Acompañándote', un proyecto piloto de innovación relativo a la atención de personas mayores que sufren soledad no deseada, y 'Menores en red', que aborda los sistemas de protección social para menores de edad en situación de vulnerabilidad.

El regidor quiso destacar que la finalidad de 'Acompañándote', que tiene una dotación superior a los 67.000 euros, «es estar junto a nuestros mayores que vivan en situación de vulnerabilidad y que sufren el sentimiento de la soledad no deseada, para prevenir estas situaciones actuando sobre factores como pérdidas, procesos de duelo, transiciones vitales, problemas sociales y ausencia de actividad social». Al hilo, el primer edil explicó que en la localidad hay «unas 1.800 personas mayores que viven solas, y vamos a actuar en las más vulnerables, unas 85 en la localidad, que son las que sufren esa soledad no deseada». Por otra parte, también se busca conectar a las personas mayores a través de redes de apoyo sociales, que «favorecen y generan contextos y entornos que promueven la autonomía, la participación, la estabilidad emocional e impulsan la intervención».

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Rocío Cózar, añadió que, en relación al proyecto 'Menores en red', se quiere «generar espacios de trabajo en red entre los distintos sistemas de protección social para abordar y atender casos de menores con problemas en Molina de Segura, con dificultades en la gestión emocional y en la conducta, de manera que se eviten intentos autodestructivos, el consumo de sustancias, el absentismo escolar y se mejoren las relaciones con sus familias». Este proyecto, que cuenta con una inversión de 32.621 euros, es una derivada de un programa que ya se realizó con anterioridad, también financiado con fondos NextGenerationEU, denominado Molina en Red.

