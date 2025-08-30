Herido grave un trabajador al caer de un tercer piso en Molina de Segura El hombre, de unos 50 años, es trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca

LA VERDAD Sábado, 30 de agosto 2025, 18:31 | Actualizado 18:42h.

Un trabajador de unos 50 años fue trasladado de urgencia a La Arrixaca este domingo tras caer de un tercero piso en la urbanización de Altorreal, en Molina de Segura. Según informaron fuentes del 112, el accidente laboral se produjo en la avenida del Golf.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura y una unidad móvil de emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió al herido, que presentaba un grave traumatismo. Tras la intervención, el trabajador fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca para recibir atención especializada.