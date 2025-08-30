La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta de Urgencias de La Arrixaca, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Herido grave un trabajador al caer de un tercer piso en Molina de Segura

El hombre, de unos 50 años, es trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:31

Un trabajador de unos 50 años fue trasladado de urgencia a La Arrixaca este domingo tras caer de un tercero piso en la urbanización de Altorreal, en Molina de Segura. Según informaron fuentes del 112, el accidente laboral se produjo en la avenida del Golf.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura y una unidad móvil de emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió al herido, que presentaba un grave traumatismo. Tras la intervención, el trabajador fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca para recibir atención especializada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  7. 7 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  8. 8 Cerco a los fondeos en la isla del Cievo tras el anuncio de un botellón de «cierre de verano»
  9. 9

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  10. 10

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido grave un trabajador al caer de un tercer piso en Molina de Segura

Herido grave un trabajador al caer de un tercer piso en Molina de Segura