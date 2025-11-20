La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La Audiencia Provincial absuelve a todos los acusados en el 'caso Novo Carthago'

Extinguen un incendio en un bajo de un edificio de Molina de Segura

Bomberos del CEIS se desplazaron hasta el lugar del fuego tras el aviso de los vecinos del inmueble, que se despertaron de madrugada por el humo que entraba en sus viviendas

E. P.

Murcia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:20

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) extinguieron en la madrugada de este jueves un incendio declarado en un bajo de un edificio en Molina de Segura, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso 112 recibió el aviso a las 3.17 horas, cuando los vecinos del inmueble alertaron de que entraba mucho humo en sus viviendas y no sabían su procedencia, teniendo que desalojar sus domicilios hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El incendio, localizado en los bajos del edificio, fue controlado por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, sin verse afectado ningún vecino por el humo, ni las llamas. Además de efectivos del CEIS, hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Policía Local de Molina de Segura y de la Policía Nacional.

