Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria Los arrestados lanzaron adoquines y piedras que hirieron de gravedad a una persona y amenazaron con el uso de un arma blanca y una pistola de balines; el tumulto tuvo lugar en una zona de ocio de la plaza Chica

Uno de los detenidos durante la pelea, junto a los agentes de la Policía Nacional.

LA VERDAD Viernes, 10 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo en Molina de Segura a diez personas, imputándoles delitos de lesiones, riña tumultuaria y amenazas graves, siendo considerados los implicados en un fuerte altercado sucedido en una urbanización de la ciudad, en el que se produjeron importantes lesiones a una persona que se encontraba en la zona y que no tenía ninguna vinculación con los hechos.

La reyerta, sucedida sobre la una de la madrugada del pasado domingo 5 de octubre en la conocida como plaza Chica de una urbanización del municipio de Molina de Segura, se inició por unos supuestos insultos entre las partes implicadas, cuando se encontraban en un establecimiento de hostelería de la zona, que ya habrían tenido anteriormente ciertas rencillas entre ambos grupos de jóvenes.

Poco después aparecieron en la zona diversos vehículos de los que se apearon varios individuos, que comenzaron a coger adoquines del suelo y lanzarlos contra los clientes que se encontraban en la terraza de un establecimiento, impactando uno de ellos contra una mujer que no tenía ninguna implicación en los hechos, causándole la fractura de tres cervicales y otras lesiones por las que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Ambos grupos de jóvenes se habrían enfrentado usando todo tipo de objetos contundentes y mobiliario urbano, causando diversos daños y heridos, llegando alguno de los implicados a amenazar a varias personas con un arma blanca y con un arma de fuego simulada para asegurar su huída del lugar.

De manera inmediata, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y recogieron las primeras informaciones sobre lo sucedido, iniciándose una investigación por la Brigada Local de Policía Judicial que permitió, en apenas 72 horas, detener a las diez personas implicadas en el suceso.

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional, pudieron identificar entre los implicados al responsable del lanzamiento de la piedra que causó graves lesiones en la principal víctima de los hechos, logrando también recuperar el arma de fuego simulada (pistola de balines), con la que se habría amenazado a otras personas.

Los detenidos, imputados por delitos de lesiones, riña tumultuaria y amenazas graves, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.