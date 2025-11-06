Detenido un hombre con 31 arrestos anteriores por un robo con fuerza en Molina de Segura El ladrón tenía dos reclamaciones judiciales en vigor

LA VERDAD Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Un hombre fue detenido por la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y encontrarse en posesión de dos reclamaciones judiciales en vigor por la comisión de delitos de la misma tipología, tras ser sorprendido en el interior de un vehículo que estaba estacionado en Molina de Segura sustrayendo diversos objetos del interior.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de octubre, cuando una llamada recibida advirtió de que un hombre se encontraba robando en el interior de su furgoneta, la cual se encontraba estacionada en la calle Triunfo de Molina de Segura, motivando que se desplazaran hasta el lugar de los hechos lo agentes de Policía Nacional más cercanos.

A la llegada de los agentes, localizaron a los dos hombres implicados y pudieron comprobar como la puerta del acompañante de la furgoneta estacionada presentaba signos de haber sido forzada y el interior de la misma se encontraba totalmente revuelto. Además, el detenido se encontraba en posesión de dos reclamaciones judiciales en vigor por la comisión de los delitos de robo con fuerza y robo con violencia.

El responsable de los hechos había sido detenido anteriormente en 31 ocasiones por la comisión de todo tipo de delitos, principalmente relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio. Tras ser detenido como autor de un nuevo delito de robo con fuerza y tener en vigor las dos reclamaciones judiciales mencionadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial donde se dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.