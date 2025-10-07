La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El interior del local de Cervemol. Cervemol

Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura

Su inauguración será este fin de semana con ofertas, música en directo, vermut de grifo y un mercadillo artesano

LA VERDAD

Martes, 7 de octubre 2025, 15:56

Este fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar, se inaugura en Molina de Segura Cervemol, un espacio de más de 600 metros cuadrados dedicado al disfrute cervecero. El establecimiento está ubicado en el Polígono Industrial El Tapiado, Calle Albaricoque, 2. El local nace con el objetivo de convertirse en punto de encuentro para los amantes de la cerveza, desde los más expertos hasta quienes apenas han probado más allá de una marca comercial.

En el lugar habrá de más 20 grifos de cerveza de 10 países distintos (Bélgica, Alemania, República Checa, Irlanda, Japón, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España y Portugal). Además de cerveza, también se podrá consumir vermut de grifo, sidras variadas y gastronomía local e internacional.

Fechas de inauguración

La apertura del local será este viernes 10 de octubre desde las 20.00 horas. En este inicio habrá ofertas y descuentos para los primeros clientes que, además, podrán conseguir tickets de «rasca y gana» con los que tendrán la oportunidad de ganar múltiples premios. Este sábado 11 de octubre abrirá desde el mediodía con una sesión de 'Vermuteo' que incluirá un tapa gratuita de paella «con cosicas murcianas». Asimismo, habrá música en directo con el concierto de Los Duques, una banda murciana que repasará los clásicos del rock español de los 80 y 90.

Siguiendo con el domingo, se realizará un mercadillo de artesanía, cultura y colaboración solidaria con la protectora de animales de Molina de Segura. En todo este espacio, se contará con una zona de juegos con futbolines, billares, mesa de aire y máquinas preparadas para los niños. El horario habitual, que se instaurará tras la inauguración del local, es de martes a viernes de 18.00 a 24.00 horas y sábados y domingos de 12.30 a 24.00 horas.

Con un mural en honor a la ciudad

Para la decoración interior han llamado a los artistas @rhapsodyca y @amadoskills.arts. Ambos realizaron un mural-graffiti en una de las paredes del local que tiene unas medidas de 20 metros de largo por 5 de alto. Esta pieza interpreta la ciudad de Molina con símbolos como la noria del parque, las chimeneas industriales o el meteorito de 1858, en el que parecen haber sido invadidos por los Cervezaunos, las mascotas oficiales de Cervemol.

