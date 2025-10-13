Las bibliotecas de Molina de Segura se implican en la lucha contra la desinformación

LA VERDAD Molina de Segura Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La Red de Bibliotecas de Molina de Segura realiza su Semana Cultural del 18 al 28 de octubre, con motivo de la conmemoración, el viernes 24 de octubre, del Día Internacional de las Bibliotecas, cuyo lema este año se centra en la lucha contra la desinformación. El programa de actividades fue presentado este lunes por la edil de Cultura, María Hernández, y el coordinador de la Red de Bibliotecas, Ángel Verdú.

El lema de esta edición contra la desinformación pretende destacar el papel fundamental que desempeñan todas las tipologías de bibliotecas (públicas, escolares, universitarias, especializadas y nacionales / regionales) en esta lucha. El sábado 18, a partir de las 9.30 horas, tendrá lugar la 2ª BiblioRuta Senderista, con recorrido –de ida y vuelta– desde la biblioteca Mercedes Mendoza hasta el Centro de Lectura Joaquín Martínez Sánchez en La Ribera de Molina. También habrá conferencias la semana siguiente.

De igual manera, se desarrollarán actividades como la XII edición del concurso 'El saber sí ocupa lugar', que consiste en averiguar, mediante pistas, el nombre de una biblioteca; el concurso de dibujo 'Diseña un marcapáginas ambientado en la biblioteca', con tres categorías: de 5 a 6 años, de 7 a 8 años y de 9 a 10 años; y el concurso de microrrelatos 'Cosas que pasan en una biblioteca'.

Este año habrá también un acto de hermanamiento con la biblioteca municipal. Un acto similar que se realizó el pasado año con Abarán. Así se confirmó en la convocatoria realizada ayer con motivo Día de las Escritoras, impulsada desde 2016 con el fin de hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia.

