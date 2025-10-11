El barrio de Santa Rita, de Molina de Segura, tendrá un parking disuasorio con 63 plazas

Nuevo paso para mejorar la movilidad y la accesibilidad al centro de la ciudad en Molina de Segura. El alcalde, José Ángel Alfonso, anunció ayer ... la próxima construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en el barrio de Santa Rita, en concreto en una parcela que ya se utiliza como «aparcamiento improvisado». Está situado entre la avenida de la Industria y el centro social Balsa del Lino-Santa Rita, junto a la avenida del Río Segura. La Junta de Gobierno aprobó recientemente el proyecto y el inicio del expediente de contratación de las obras, cuyo gasto asciende a 299.999 euros. Además, se está tramitando la adquisición de la parcela, de propiedad privada, por 81.959,35 euros.

«El proyecto contempla la adecuación de la parcela como aparcamiento disuasorio de 63 plazas de turismo, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. Ocupará una superficie de 2.100 metros cuadrados, donde se renovará la iluminación del entorno, el vallado, y el acceso peatonal desde la Vía Verde del Noroeste», destacó Alfonso a LA VERDAD.

El equipo de gobierno municipal ha programado también la renovación del espacio existente de juegos infantiles, situado junto al centro social, además de su pavimento y vallado perimetral. Asimismo, habrá una nueva cubierta tipo vela para garantizar el sombraje.

Descongestionar

El edil de Movilidad, Antonio Martínez, manifestó asimismo que «este nuevo aparcamiento disuasorio permitirá el acceso peatonal al centro de la ciudad a través de la calle Ibn Arabi, uno de los centros neurálgicos culturales del municipio y puerta de entrada al histórico barrio del Castillo. Además, al estar ubicado cerca del centro de la ciudad, pero sin formar parte de este, servirá para descongestionarlo de tráfico rodado».

El futuro aparcamiento está a 250 metros del disuasorio Molina Centro, que dispone de 188 plazas de automóviles, 30 de autocaravanas y 18 de motos, y que permite el acceso al centro de la ciudad a través de la calle Estación. Este nuevo aparcamiento de Santa Rita complementará, por lo tanto, dicho parking. Entre ambos, sumarán 253 plazas de aparcamiento gratuito a cinco minutos del centro.

«La nueva infraestructura dispondrá de videovigilancia, al igual que los aparcamientos de vehículos ya existentes (Molina Centro, Cañada de la Eras y Molina Norte). Y los cuatro aparcamientos informarán en tiempo real de la ocupación de cada uno de ellos, tanto en paneles de información como a través de la página web de movilidad», añadió Martínez.