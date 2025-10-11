La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares
Parcela que será remodelada por el Ayuntamiento, empleada ya para el estacionamiento. AYTO.

El barrio de Santa Rita, de Molina de Segura, tendrá un parking disuasorio con 63 plazas

El Ayuntamiento destina 382.000 euros a la compra y adaptación de una parcela, que facilitará el acceso peatonal al centro por Ibn Arabi

LA VERDAD

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:15

Nuevo paso para mejorar la movilidad y la accesibilidad al centro de la ciudad en Molina de Segura. El alcalde, José Ángel Alfonso, anunció ayer ... la próxima construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en el barrio de Santa Rita, en concreto en una parcela que ya se utiliza como «aparcamiento improvisado». Está situado entre la avenida de la Industria y el centro social Balsa del Lino-Santa Rita, junto a la avenida del Río Segura. La Junta de Gobierno aprobó recientemente el proyecto y el inicio del expediente de contratación de las obras, cuyo gasto asciende a 299.999 euros. Además, se está tramitando la adquisición de la parcela, de propiedad privada, por 81.959,35 euros.

