Campaña en Molina de Segura contra las heces de perro: 'No más cacas por las calles' La iniciativa trata de concienciar a la ciudadanía del grave problema que suponen las deposiciones de perro y la importancia de recogerlas limpiando la zona afectada

El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la concejalías de Deporte y Salud y Policía Local, presenta la campaña 'No más cacas por la calle'. Por la salud de todos los molinenses, con la que trata de concienciar a la ciudadanía del grave problema de salud que pueden suponer las heces de perro y la importancia de recogerlas y limpiar la zona afectada. La iniciativa ha sido presentada en rueda de prensa este martes por el edil de Deporte y Salud, Carlos Perelló, y el edil de Policía Local, Antonio Martínez.

Carlos Perelló destacó que «los problemas de las heces de perro en las calles son un grave problema en todas las ciudades de España. Más allá de los problemas de higiene por los malos olores, estética por la suciedad visual y contaminación medioambiental, hay que significar los graves problemas para la salud pública».

Las heces de perros pueden contener parásitos, bacterias y virus que se contagien a las personas y a otros animales, produciendo enfermedades. Entre los más comunes, destacan Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Echinococcus, Giardias, Amebas, Salmonella, Escherichia Coli, Campylobacter o Yersinia.

Las vías de transmisión son muy comunes y pueden tener su origen desde la pisada de restos fecales por la vía pública, hasta el contagio de alimentos y agua por polvo contaminado que se disemina por el aire, una vez que las heces se han secado.

Por su parte, el edil de Policía Local, Antonio Martínez, informó que «se va a proceder por parte de Policía Local a incrementar las inspecciones en la vía pública para detectar a vecinos que incumplan la actual normativa y abandonen las deposiciones, y que pueden suponer sanciones desde 150 hasta 750 euros».

