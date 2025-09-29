El Ayuntamiento de Molina de Segura bonificará el 50% del IBI a las constructoras y promotoras

La Concejalía de Promoción Económica de Molina de Segura ha puesto en marcha una campaña de difusión de las bonificaciones fiscales para 2025 dirigidas a empresas, comercios y emprendedores del municipio. El alcalde, José Ángel Alfonso, señaló este lunes que se trata de «una medida que se suma al programa de inversiones en áreas empresariales y que busca consolidar a Molina como motor económico del sureste español».

Entre las medidas destaca la bonificación del 50% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por empresa constructora, promotora o urbanizadora; el 100% por Declaración Responsable de Actividad; el 95% en el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) para pymes y desempleados con inversiones de hasta 40.000 euros; el 2% del ICIO por empleo generado, hasta alcanzar el 66%; y bonificación de hasta el 50% en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por instalación fotovoltaica o por incremento de plantilla a partir del 10%.

Facilitar la implantación

Estas ventajas fiscales, «muy demandadas por el sector empresarial», aseguran desde el Ejecutivo local, buscan facilitar la implantación de nuevas compañías y reforzar la competitividad de las existentes. El Consistorio ha publicado toda la información sobre estas bonificaciones y sus requisitos.

El regidor reivindicó que «estamos comprometidos con nuestras empresas y con el empleo de calidad». Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Francisco Hernández, afirma que «son un paso decisivo para seguir generando confianza empresarial».