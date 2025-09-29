La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ayuntamiento de Molina de Segura.

El Ayuntamiento de Molina de Segura bonificará el 50% del IBI a las constructoras y promotoras

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025

La Concejalía de Promoción Económica de Molina de Segura ha puesto en marcha una campaña de difusión de las bonificaciones fiscales para 2025 dirigidas a empresas, comercios y emprendedores del municipio. El alcalde, José Ángel Alfonso, señaló este lunes que se trata de «una medida que se suma al programa de inversiones en áreas empresariales y que busca consolidar a Molina como motor económico del sureste español».

Entre las medidas destaca la bonificación del 50% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por empresa constructora, promotora o urbanizadora; el 100% por Declaración Responsable de Actividad; el 95% en el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) para pymes y desempleados con inversiones de hasta 40.000 euros; el 2% del ICIO por empleo generado, hasta alcanzar el 66%; y bonificación de hasta el 50% en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por instalación fotovoltaica o por incremento de plantilla a partir del 10%.

Facilitar la implantación

Estas ventajas fiscales, «muy demandadas por el sector empresarial», aseguran desde el Ejecutivo local, buscan facilitar la implantación de nuevas compañías y reforzar la competitividad de las existentes. El Consistorio ha publicado toda la información sobre estas bonificaciones y sus requisitos.

El regidor reivindicó que «estamos comprometidos con nuestras empresas y con el empleo de calidad». Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Francisco Hernández, afirma que «son un paso decisivo para seguir generando confianza empresarial».

