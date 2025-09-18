La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Ángel Alfonso.

El alcalde de Molina de Segura exige al Ministerio 6 millones para los Presupuestos

Alfonso denuncia que «la infrafinanciación» afectaa inversiones y servicios, pero afirma que su equipo trabaja para «cuadrar las cuentas» de 2026

LA VERDAD

Molina de Segura

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:13

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, afirmó este miércoles que el Área Económica de la Concejalía de Economía y Hacienda «trabaja sin descanso para cuadrar los Presupuestos Municipales de 2026, con el objetivo de que nuestra ciudad siga prosperando». Y se refirió a las dificultades que ha supuesto el hecho de que «el Gobierno central haya castigado al municipio con una infrafinanciación de más de 6 millones de euros, una injusticia financiera que asfixia a la Región de Murcia y castiga el futuro de Molina de Segura».

En un comunicado, Alfonso denunció «la situación de agravio que sufre la ciudad» por las decisiones del Ministerio de Hacienda. «El Gobierno condena a Molina de Segura a una infrafinanciación categórica, indiscriminada e injusta que supone más de 6 millones de euros al año. No pedimos privilegios, exigimos justicia. Pedimos que se reconozca el esfuerzo, el crecimiento y la realidad de una ciudad dinámica que hoy paga más para recibir menos», dijo.

Y el concejal de Economía y Hacienda, Fran Hernández, indicó que el municipio, con 77.439 habitantes reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, «se ha incorporado al modelo de cesión de la participación en tributos del Estado para grandes municipios». «Sin embargo, lejos de ser una herramienta justa que refleje nuestra realidad demográfica y económica, se ha convertido en un auténtico castigo económico para los molinenses, perpetuando privilegios de otros municipios en declive», aseguró.

El concejal de Economía asegura que el aumento de población castiga al municipio al sumarse a un sistema estatal de reparto

Citó el ejemplo de Avilés (Asturias), «que en 2004 contaba con 83.999 habitantes y hoy ha bajado hasta los 75.351, perdiendo población y actividad. Sin embargo, mantiene una financiación consolidada desde hace dos décadas. Mientras tanto, Molina ha pasado de 52.588 habitantes en 2004 a 77.439 en 2025, creciendo en más de 25.000 personas en 20 años, pero recibe una financiación muy inferior a la que le correspondería por justicia», señaló.

Ello, concluyó, «obliga a Molina a cuadrar sus presupuestos con recursos propios, en lugar de contar con la financiación que nos corresponde por justicia; y supone un lastre para nuestras inversiones, servicios y capacidad de desarrollo económico».

