Abren al tráfico el Camino de Los Castaños que une El Chorrico con la carretera de Altorreal Las obras han mejorado la seguridad vial en la zona

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Vía Pública, Sergio Bernal, ha asistido este viernes al acto de apertura al tráfico del Camino de Los Castaños, que une la urbanización El Chorrico con la carretera Murcia-Altorreal, tras la finalización de las obras de acondicionamiento llevadas a cabo por el Consistorio molinense, que han supuesto una inversión municipal de 159.493,52 euros.

El regidor, José Ángel Alfonso, ha señalado que, «con esta importante actuación, el equipo de Gobierno local cumple con su compromiso de realizar la mejora del firme, la adecuación del camino y el aumento de la seguridad vial en todo el camino. Desde hace unos años, la afluencia de vehículos que transitaban y utilizaban esa vía había aumentado considerablemente y fueron varias las peticiones, desde hace varios años, por parte de los vecinos, solicitando la adecuación de dicho camino para mejorar su seguridad».

El Camino de Los Castaños, que une la urbanización de El Chorrico con la carretera que une Altorreal y Murcia, presentaba numerosas irregularidades, zonas parcheadas por incapacidad de la plataforma, firme desgastado basado en un doble tratamiento superficial y problemas de drenaje longitudinal que favorecieron la aparición de blandones y roturas en determinados puntos de su trazado.

Se trata de un camino con una longitud de 1.400 metros lineales aproximadamente y, sobre ese espacio, se ha realizado una limpieza de cunetas, se ha pavimentado mediante mezclas bituminosas en caliente y se ha señalizado horizontalmente y verticalmente el tramo de vía acondicionado. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU.

Por su parte, el edil de Vía Pública, Sergio Bernal, ha explicado que «también se ha acometido una mejora del drenaje de la vía mediante la disposición de cunetas y pasos de agua para evitar humedades bajo la plataforma, aumentando la vida media de la obra y del asfalto».