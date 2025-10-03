La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Abren al tráfico el Camino de Los Castaños que une El Chorrico con la carretera de Altorreal

Las obras han mejorado la seguridad vial en la zona

LA VERDAD

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:09

Comenta

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Vía Pública, Sergio Bernal, ha asistido este viernes al acto de apertura al tráfico del Camino de Los Castaños, que une la urbanización El Chorrico con la carretera Murcia-Altorreal, tras la finalización de las obras de acondicionamiento llevadas a cabo por el Consistorio molinense, que han supuesto una inversión municipal de 159.493,52 euros.

El regidor, José Ángel Alfonso, ha señalado que, «con esta importante actuación, el equipo de Gobierno local cumple con su compromiso de realizar la mejora del firme, la adecuación del camino y el aumento de la seguridad vial en todo el camino. Desde hace unos años, la afluencia de vehículos que transitaban y utilizaban esa vía había aumentado considerablemente y fueron varias las peticiones, desde hace varios años, por parte de los vecinos, solicitando la adecuación de dicho camino para mejorar su seguridad».

El Camino de Los Castaños, que une la urbanización de El Chorrico con la carretera que une Altorreal y Murcia, presentaba numerosas irregularidades, zonas parcheadas por incapacidad de la plataforma, firme desgastado basado en un doble tratamiento superficial y problemas de drenaje longitudinal que favorecieron la aparición de blandones y roturas en determinados puntos de su trazado.

Se trata de un camino con una longitud de 1.400 metros lineales aproximadamente y, sobre ese espacio, se ha realizado una limpieza de cunetas, se ha pavimentado mediante mezclas bituminosas en caliente y se ha señalizado horizontalmente y verticalmente el tramo de vía acondicionado. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU.

Por su parte, el edil de Vía Pública, Sergio Bernal, ha explicado que «también se ha acometido una mejora del drenaje de la vía mediante la disposición de cunetas y pasos de agua para evitar humedades bajo la plataforma, aumentando la vida media de la obra y del asfalto».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  4. 4 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  5. 5 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  6. 6 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  7. 7 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA
  8. 8 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  9. 9 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  10. 10 Buscan más de 500 extras para rodar una película americana en el aeropuerto de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abren al tráfico el Camino de Los Castaños que une El Chorrico con la carretera de Altorreal

Abren al tráfico el Camino de Los Castaños que une El Chorrico con la carretera de Altorreal