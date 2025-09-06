Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia

Vox continúa su cruzada contra los símbolos y la cultura islámica en la Región y vuelve a llevar su discurso antiinmigración a las instituciones. Tras ... pedir en Jumilla la prohibición de la fiesta del Cordero y el final del Ramadán en una iniciativa que enmendó el PP para aprobar finalmente el veto a las actividades religiosas y culturales en espacios deportivos, la formación registró el pasado 29 de agosto una moción en la Asamblea Regional para acabar con el uso de «cualquier vestimenta islámica» en todos los espacios públicos «abiertos y cerrados».

La moción, que es similar a la que Vox ha replicado en otros parlamentos autonómicos con un ojo en las encuestas que apuntan un mayor apoyo electoral, cuenta con dos puntos. El primero va encaminado a que la Asamblea Regional manifieste su rechazo y declare «que el velo islámico, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Lo que dice - Pide a la Asamblea que rechace el velo islámico y «cualquier otro atuendo o vestimenta islámica» por «atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres» y ser «incompatibles con nuestra identidad».

- Reclama prohibirlos en «edificios y espacios públicos, abiertos y cerrados, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles».

En el segundo, los de Antelo van más allá al solicitar que la Asamblea reclame al Consejo de Gobierno que ponga en marcha «la prohibición del velo islámico, así como de cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, en todos los edificios y espacios públicos, abiertos y cerrados». Entre ellos, «escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles». El motivo que arguye es que estas prendas son contrarias «a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres». Además, solicita «el endurecimiento de toda sanción» para castigar todas «las prácticas islámicas que sean incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

A eso suma la suspensión de los trámites de nacionalidad «para quien que obligue de forma opresiva a cualquier mujer o niña a vestir cualquier atuendo o vestimenta islámica». Por último, reclama medidas para «garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, la cultura, idiosincrasia y valores propios de España y de la Región de Murcia».

Esta semana tanto PP como PSOE rechazaron una iniciativa similar en las Cortes de Castilla-La Mancha por exceder las competencias autonómicas.