La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jóvenes con velo, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia

Replica en la Asamblea la iniciativa llevada a otros parlamentos y que fue rechazada esta semana en Castilla-La Mancha por exceder las competencias autonómicas

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:16

Vox continúa su cruzada contra los símbolos y la cultura islámica en la Región y vuelve a llevar su discurso antiinmigración a las instituciones. Tras ... pedir en Jumilla la prohibición de la fiesta del Cordero y el final del Ramadán en una iniciativa que enmendó el PP para aprobar finalmente el veto a las actividades religiosas y culturales en espacios deportivos, la formación registró el pasado 29 de agosto una moción en la Asamblea Regional para acabar con el uso de «cualquier vestimenta islámica» en todos los espacios públicos «abiertos y cerrados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  5. 5 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  9. 9 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  10. 10 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia

Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia