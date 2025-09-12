Miras y las organizaciones agrarias firman un frente común para reclamar una PAC justa con la Región de Murcia El presidente de la Comunidad solicita medidas como más presupuesto, una estrategia sobre agua o la apuesta por el relevo generacional

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los responsables de las organizaciones agrarias COAG, Asaja, UPA y Fecoam firmaron este viernes en el Palacio de San Esteban un manifiesto conjunto para reclamar que el futuro Marco Financiero Plurianual de la UE y la Política Agraria Común posterior a 2027 reconozcan y protejan la singularidad del sector agrario de la Región de Murcia.

López Miras subrayó que «el futuro del campo está en juego» y agregó que el acuerdo firmado hoy «tiene un objetivo claro: decirle a Europa que la viabilidad de la agricultura depende de una PAC que dé respuesta de verdad a las necesidades de los agricultores».

Entre otras prioridades, el texto subraya la necesidad de que la PAC destine financiación suficiente adaptada a la inflación y apueste por ejes clave para la Región, como medidas para el relevo generacional, la defensa de la agricultura y la ganadería familiar, o una hoja de ruta en materia de agua.

Concretamente, el acuerdo pone sobre la mesa que la Región de Murcia, como uno de los territorios más áridos de Europa, necesita con urgencia una Estrategia de Resiliencia Hídrica que permita afrontar el desafío estructural de la escasez de agua.

Al respecto, López Miras resaltó que «la Unión Europea debe ser sensible a nuestra realidad, al desafío que la escasez de agua supone para el Levante español, y más cuando el Gobierno de Sánchez parece decidido a cerrar el trasvase Tajo-Segura». «Se trata de un escenario muy adverso, sobre todo si le sumamos que en 2027 tampoco se podrán utilizar las aguas subterráneas para regar, lo que supondría perder el 16,5 por ciento de la superficie de regadío en la Región».

La firma se produce después de que la Comisión Europea presentara el pasado mes de julio la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y de la reforma de la Política Agraria Común, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y trae consigo importantes recortes. Los primeros análisis apuntan a una reducción del presupuesto de la PAC de hasta el 30%.

«Este documento será enviado de inmediato al Gobierno de España y esperamos que sea muy tenido en cuenta, puesto que procede de la Región de Murcia, la huerta de Europa, y líder en producción agroalimentaria del continente», remarcó el presidente, para quien la nueva PAC depara «trabas y retos que no contábamos con tener que afrontar». «Pero ese camino lo haremos junto al sector, como siempre hemos hecho, elevando una única voz y defendiéndola ante quien sea necesario».

Principales reivindicaciones

El acuerdo suscrito fija un conjunto de prioridades que Gobierno regional y sector agrario consideran esenciales para la futura PAC, como la necesidad de un presupuesto suficiente y ajustado a la inflación, o el mantenimiento de las ayudas a sectores estratégicos para la Región, como frutas y hortalizas, el viñedo y la apicultura.

Este posicionamiento común también defiende el papel de la Administración regional y de los comités de seguimiento en la toma de decisiones, pide priorizar las ayudas a los agricultores profesionales y reivindica que se proteja la agricultura y la ganadería familiar como base de la vertebración territorial.

Igualmente, se exigen medidas eficaces para el relevo generacional, la incorporación de la innovación como motor de competitividad, la protección de la soberanía alimentaria y la reciprocidad comercial, así como la conciliación entre clima y seguridad alimentaria. También se plantea la necesidad de una Estrategia de Resiliencia Hídrica y el refuerzo de los mecanismos de gestión de crisis para garantizar la viabilidad del sector primario.

«El campo de la Región está preparado para afrontar los retos de futuro, pero necesita que Europa nos acompañe con compromiso, justicia y visión a largo plazo», explicó López Miras. En este sentido, señaló que el presupuesto justo que se reivindica debe ser «sinónimo de apoyo a los jóvenes agricultores, de modernización del sector agrario, de seguridad y calidad alimentaria o de acciones contra el cambio climático».

Cláusulas espejo y estrategia en materia de agua

En su intervención, López Miras destacó la importancia de defender la preferencia comunitaria «para proteger el mercado interior europeo y garantizar que las producciones locales compitan en condiciones justas», lo que exige «reforzar los controles a las importaciones, asegurar que los productos de terceros países cumplan exactamente las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos, y aplicar cláusulas espejo».

En referencia a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, el documento propone medidas de apoyo a la modernización de los regadíos, al impulso de tecnologías avanzadas para el uso eficiente del agua y a la reutilización de aguas depuradas.

Asimismo, se subraya que la gestión eficiente del agua en la Región de Murcia no es una opción, sino una condición imprescindible para la continuidad de las explotaciones agrarias. Por ello, se reclama que la futura PAC y el Marco Financiero Plurianual incorporen intervenciones específicas para reforzar las infraestructuras hidráulicas rurales y ayudar a los agricultores a adaptarse a los efectos del cambio climático.

Además del presidente regional, los firmantes del acuerdo fueron el consejero de Fecoam, Pascual Hortelano; el secretario general de UPA, Marcos Alarcón; el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, y el presidente de COAG, José Miguel Marín.