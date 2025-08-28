La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando López Miras, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves. Pablo Sánchez / AGM

Miras anuncia «todos los recursos posibles» contra el decreto de reparto de inmigrantes

El presidente regional acusa al Gobierno de España de actuar «de espaldas a las comunidades»

E.P.

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:59

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este jueves el decreto del Gobierno de España sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados, al que ha calificado de «profundamente injusto, desigual y arbitrario», y ha avanzado que la Comunidad estudiará «todos los recursos posibles» para que «no se lleve a efecto».

«No ha habido ningún tipo de reunión, no se ha compartido ningún tipo de información, no sabemos absolutamente nada», ha denunciado López Miras tras ser preguntado por el decreto en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en Torre Pacheco.

El máximo dirigente autonómico ha señalado que el Gobierno regional solo conoce el contenido del decreto por lo publicado, sin que haya existido ningún tipo de consenso con las comunidades autónomas. «Sabemos lo mismo que ustedes, lo que se ha publicado según lo aprobado por el Consejo de Ministros», ha manifestado, dirigiéndose a los periodistas.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «de espaldas a las comunidades» y ha criticado especialmente que el reparto no afecte a Cataluña, ni al País Vasco, «porque son precisamente aquellos de los que depende Sánchez para seguir gobernando», ha argumentado.

López Miras ha subrayado la importancia de que la política migratoria sea abordada como «una cuestión de Estado» y ha insistido en que se trata de una decisión que afecta a niños «que tienen que ser atendidos en condiciones de dignidad».

Respecto a los próximos pasos del Gobierno regional ante el decreto, el presidente murciano ha indicado que desde la Comunidad se van a «estudiar todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto».

«La solidaridad va por barrios y han decidido que no afecte ni a Cataluña, ni al País Vasco», ha denunciado el presidente de la Región de Murcia, que ha exigido que cualquier decisión en política migratoria que afecte a las comunidades autónomas se tome junto a ellas.

