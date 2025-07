El Ministerio endurecerá la navegación y el buceo en las aguas estatales de Cabo Cope

Los gobiernos estatal y autonómico ya cuentan con sus respectivos decretos que regularán las actividades permitidas en la futura Reserva Marina de Interés Pesquero de ... Cabo Cope, que abarcará parte de la costa de Águilas y Lorca. Seis años han hecho falta para alcanzar este punto, y aún quedarán varios pasos administrativos más hasta su aprobación definitiva. Sin embargo, el armazón de esta figura de protección pesquera ya cuenta con lo más esencial: un articulado que fija condiciones de uso de la reserva, tanto en aguas interiores como exteriores, para la pesca marítima profesional o de recreo, el buceo, la navegación o las actividades científicas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido el último en culminar el borrador del real decreto que fijará los límites para las actividades en las aguas de control estatal en Cabo Cope. Este espacio representa casi un 2% del total del enclave marino y abarca una parte del cabo, desde tierra hasta la franja de 50 metros de profundidad. Este perímetro es una mínima parte dentro del área de más 1.700 hectáreas que tendrá la reserva, donde la Comunidad Autónoma tendrá la mayor parte de la gestión. Sin embargo, el borrador del Ministerio, que salió a información pública la pasada semana (con tres años de diferencia respecto al decreto regional), establece medidas más estrictas para la navegación o el buceo en las aguas exteriores que las planteadas por el Ejecutivo autonómico para las aguas interiores en torno al accidente geográfico.

La reserva marina tendrá tres áreas o células con distinto grado de protección dentro de las aguas interiores. El entorno del cabo está dividido por la frontera que separa las competencias estatal y regional en la reserva. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca enmarcó esa zona dentro de la Célula B o zona de usos restringidos, donde se establece una prohibición generalizada de la que solo se libran la actividad pesquera profesional con artes tradicionales (previa autorización), la pesca desde tierra, el baño, la apnea o el buceo con equipo autónomo (botella de oxígeno), pero sin opción de realizar pesca submarina. La normativa regional también establecería para este perímetro de la reserva unos límites de velocidad para determinadas embarcaciones.

El Ministerio, por su parte, va un paso más allá y prohíbe la circulación de motos de agua en aguas estatales, mientras que la Comunidad sólo prevé para las proximidades del cabo una velocidad por debajo de tres nudos. En la práctica, una moto no podría bordear Cabo Cope al chocar con las restricciones en aguas controladas por el Estado. Respecto al buceo, el departamento que dirige el ministro Luis Planas también permite la actividad recreativa en torno al cabo, pero la restringe a cuatro puntos de inmersión muy concretos donde las embarcaciones deberán estar amarradas a una boya de señalización y habrá un cupo anual de buceadores: Piedra de Santa María (200 buceadores máximo), Los Rescullaos (200), Punta del Viento o boya de poniente (100) y Punta del Viento o boya de levante (100).

«Por lo que respecta al buceo de recreo, dado el incremento del turismo y por ser las reservas marinas un punto de atracción para esta actividad, resulta necesario establecer la correspondiente regulación en cuanto a puntos y cupos de buceo, de manera que su práctica sea compatible con el objetivo de protección y convivencia de distintas actividades en el medio marino», señala Pesca en su texto, que prohíbe en su zona cualquier otro tipo de anclaje de barcos. La Comunidad no va tan lejos en este aspecto, al no mencionar cuántos y qué puntos de buceo habría ni tampoco los cupos, según el último borrador, aunque sí incide en que se instalarán fondeos ecológicos para garantizar que no se interfiera con la navegación y la pesca marítima profesional.

En la célula A o zona de máxima protección por ser un criadero y refugio de especies pesqueras juveniles, una franja comprendida entre la Punta del Barco Perdido, la playa de los Hierros y Cala Blanca, estará prohibido el fondeo, la pesca marítima profesional, la extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas recreativas.

Regulación de la pesca

Tanto el Gobierno regional como el Ministerio se comprometieron desde el principio de los trámites a impulsar la tercera reserva marina de interés pesquero de la Región de Murcia. La Comunidad ya cuenta con la declaración de Cabo de Palos-Islas Hormigas (1995), a la espera de su ampliación, y Cabo Tiñoso (2016), ambas en Cartagena y «gestionadas de modo coordinado por las Administraciones pesqueras estatal y autonómica al contener ambas aguas exteriores e interiores», recuerda el Ministerio en su documento. La regulación conjunta y la protección de estos dos espacios marinos «han demostrado una favorable evolución en la recuperación de las especies de interés pesquero, así como la mejora del estado de los fondos, por lo que resultan unos antecedentes favorables que respaldan la creación de esta nueva reserva marina con un mismo esquema de gestión compartida».

Ambas administraciones tendrán que hacer la declaración en paralelo: «La normativa se pacta. El Estado tiene un modelo estándar para la declaración de reservas, pero en lo básico coincide con la declaración que en su momento haga la Región de Murcia», explican fuentes de la Consejería de Pesca. El decreto regional estaba pendiente de saber qué trámites se veían beneficiados con la nueva ley de Simplificación Administrativa, aunque todavía debe pasar por los Servicios Jurídicos de la Comunidad y el Consejo Jurídico.

Las claves Fondeo: En aguas exteriores estará prohibido el anclaje de embarcaciones de cualquier tipo en el interior de la reserva marina salvo por motivos de emergencia.

Pesca marítima profesional: Únicamente se permitirá la pesca marítima profesional en las modalidades de artes menores. Las embarcaciones autorizadas sólo podrán ejercer la actividad con un único arte o aparejo en cada jornada de pesca.

Actividades subacuáticas de recreo: Se permite el ejercicio de actividades subacuáticas de recreo en la modalidad de buceo autónomo siempre que se realice en los puntos y dentro de los cupos establecidos.

Actividades científicas: Se autorizarán aquellas actividades que sean de interés para el seguimiento del estado y la evolución de la reserva marina, sus aguas y fondos, así como la fauna y la flora marinas.

El Ministerio, en su borrador, recuerda que la colaboración para establecer «una línea común de regulación entre la parte de aguas interiores y de aguas exteriores de esta nueva reserva marina, facilita tanto la gestión por parte de los responsables de la reserva marina, como la seguridad jurídica y previsibilidad para los usuarios que lleven a cabo sus actividades en el ámbito de la reserva marina».

Un ejemplo es la regulación sobre la pesca profesional o de recreo, ya que el Gobierno estatal afirma que su normativa «se adecúa y armoniza con la existente en aguas interiores y tiene en cuenta las características especiales de la zona de aguas exteriores». Es decir, las reglas son similares a las establecidas por la Comunidad en torno a Cabo Cope. Solo se permitirá pescar en las modalidades de artes menores de palangre de fondo gordo y trasmallo claro, con una serie de requisitos que deberán cumplir las embarcaciones para estar identificadas y controlar las capturas.

El Ministerio de Agricultura también, Pesca y Alimentación establece la prohibición de extraer del agua especies como alitán, pastinaca común y espinosa, tintorera, águila marina, pez obispo, tremolina, musola, moreneta, cieguito, alfiler, aguja del río o mula, corvina, centollo, peonza o pulpo. Cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas en ambos decretos conllevará una sanción económica cuya cuantía variará en función de la infracción: entre 300 y 60.000 euros para las graves, y entre 60.000 euros y 300.000 para las muy graves.

No se ampliará la reserva

La Reserva Marina de Cabo Cope será una extensión en el mar del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. La primera propuesta, que nació de un estudio preliminar encargado por la Consejería de Agricultura en 2010 a la profesora de la Universidad de Alicante, Francisca Giménez Casalduero, planteó un perímetro protegido de casi 14.000 hectáreas. Esa idea abarcaba desde Puntas de Calnegre (Lorca) por el norte y hasta el Pico de L'Aguilica por el sur, junto a la bahía aguileña de Levante.

Teniendo en cuenta que las aguas exteriores están incluidas en su mayoría dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, el área a proteger se centró en las proximidades de la costa, donde la regulación de la pesca y el buceo se hace más necesaria por su actividad. Las organizaciones ANSE y WWF reclamaron ampliar la propuesta de la reserva, una vez comenzó su tramitación, desde Puntas de Calnegre hasta Cala Fría, incluyendo la isla del Fraile. Ecologistas en Acción pidió la ampliación de la zona con más protección de la reserva (célula A), y a la Comunidad le sugiere que incluya en el Parque Regional de Calnegre la parte marina para que nazca así el primer parque marítimo terrestre de la Región de Murcia. Sin embargo, el borrador que el Ministerio ha sacado a información pública no contempla esta extensión y se ciñe a la propuesta de la Comunidad, que va desde la Punta del Siscal hasta el pueblo de Calabardina.