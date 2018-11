El Ministerio acuerda un 'trasvase cero' para regar este mes Trasvase Tajo-Segura a su paso por Sierra Espuña. / ALFONSO DURÁN/ AGM Alega que hay que reparar el acueducto por las lluvias de los últimos días, y que las obras durarán dos meses MANUEL BUITRAGO Martes, 20 noviembre 2018, 20:07

El Ministerio de Transición Ecológica decidió este martes su primer 'trasvase cero' para los regadíos de la cuenca del Segura. Alegó que hay que reparar el canal del acueducto en la zona del Campo de Cartagena, porque la infraestructura se ha visto afectada por las últimas lluvias. Estas obras, avanzó, durarán dos meses, con lo cual podría haber otro 'trasvase cero' en diciembre.

La Comisión de Explotación del acueducto propuso enviar solo agua del Tajo para cubrir los abastecimientos de este mes, el equivalente a 7,5 hectómetros en origen. La decisión del Ministerio no se debe a falta de reservas en la cabecera del tajo, donde había 566 hectómetros con fecha del 1 de noviembre, sino que el argumento para no derivar agua a los regadíos se basa en unos daños en el canal del Postrasvase de los que no se tenía noticias hasta ahora.

Los informes técnicos de dicha Comisión revelaban que hay excedentes para trasvasar 20 hectómetros por mes hasta enero, con la posibilidad incluso de que se entre en el Nivel 2, que permite enviar el doble de caudal.

No obstante, dado que el sistema se encuentra en Nivel 3, el Ministerio está facultado para enviar menos agua. Según el comunicado oficial, «la cantidad que se va a autorizar para este mes de noviembre será sólo para agua de consumo humano. Según la resolución de la comisión técnica responsable de aplicar las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, las lluvias producidas durante este mes están teniendo consecuencias importantes en la zona del campo de Cartagena, afectando de manera significativa a las infraestructuras del postrasvase, que son las que permiten la regulación, transporte y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras. Estos daños requieren de obras de reparación, que previsiblemente durarán dos meses».

Asimismo, el Ministerios indica que se ha constatado que las lluvias producidas durante este mes han tenido un efecto favorable en los indicadores de sequía de la cuenca del Segura. A 1 de noviembre, la situación de los embalses en la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) era de 566,8 hm3. Estas existencias no superan el valor de 609 hm3 como umbral de paso al nivel 2 y son superiores al umbral de 400 hm3 de reserva no trasvasable, por lo que el sistema se mantiene en situación excepcional, esto es, nivel 3.