Miguel López Abad: «Debe quitarse la pancarta política en la reivindicación del agua»

Doce meses que el empresario originario de La Algaida (Archena), propietario de la compañía Global París, ha afrontado con «mucha actividad y trabajo». Así que las expectativas iniciales «no me han defraudado», confiesa a LA VERDAD en esta entrevista en la que hace balance del ejercicio y donde responde a los principales temas de actualidad.

-¿Está satisfecho con su gestión?

-Estoy contento. Lo primero era conocer la casa por dentro y cumplir con todo lo que conlleva. Creo que ha ido todo acompasado, dentro de que aquí tenemos una actividad frenética, con todas las federaciones y asociaciones. De hecho, las empresas adheridas han crecido en no poca cantidad y nuestra relación con las sectoriales es igual o mejor. Porque les escuchamos y acompañamos en la actividad diaria, en lo que nos requieren. Después, llevamos un dinamismo en el diálogo con los sindicatos y de colaboración con las administraciones. Por ejemplo, en la Comunidad nos invitan a estar en 87 mesas, donde defendemos no solo el interés de los empresarios, sino de toda la sociedad. Y es que tenemos una encomienda de gestión, tal como marca la Constitución, que la ampara y regula.

-Pero aparecen voces como la de Vox que cuestionan en parte la labor de la patronal y reclaman que se retire la financiación pública.

-Los partidos políticos tienen sus programas, y algunos su populismo, con un mensaje que en algunos momentos les da un rédito. Pero, bueno, hay que desgranar y separar el polvo de la paja. Al final, en una democracia hay que escuchar al pueblo, y eso es lo que se hace desde esas mesas de trabajo, participando en las leyes, como por ejemplo con la ley de simplificación administrativa. Y creo que eso lo ve la sociedad.

-¿No teme que les recorten la financiación en los próximos Presupuestos regionales?

-En primer lugar, la partida que nosotros tenemos asignada por la Ley de Participación supone solo un 10% de nuestro presupuesto, y en la confederación ya tenemos descontado el recorte. Entonces, es evidente que económicamente no nos preocupa. Lo que sí nos afecta es la imagen que se traslada y también el derecho a participar en todas las cosas que suceden en nuestra sociedad. Ahí vamos juntos patronal y sindicatos, porque es un objetivo común, aunque cada uno con su realidad y su casuística.

-Resulta todavía más sorprendente que no aprecien el papel de Croem, cuando además han sido claves para acercar posturas con el PP y lograr un acuerdo con las cuentas regionales.

-Ese es un trabajo que hacemos. Y, por supuesto, hemos jugado un papel fundamental para el desbloqueo, puesto que la situación política es muy complicada, tal y como vemos. Pero ese es el papel que tiene que jugar Croem, y estar ahí sin hacer ruido, aportando lo que se necesita. Ni más, ni menos. Porque a nosotros lo que nos preocupa es que haya Presupuestos y que la Comunidad pueda pagarle a sus proveedores, a nuestras empresas, que son las que dan servicio.

-En esa implicación, ¿cómo define el compromiso de Croem para hacer realidad la cuarta ley de simplificación administrativa?

-Para empezar, que haya tres leyes y que tenga que haber otra tiene su historia. Pero garantizo que esta cuarta va a cambiar muchas cosas, empezando porque está hecha con el consenso de todas las sectoriales de la Región de Murcia. O sea, quien se oponga a esta ley está diciéndole que no a los empresarios, ya que es una ley por y para los empresarios, y hecha por nosotros. De modo que cuando se debata en la Asamblea Regional, tras pasar todos los filtros jurídicos, el que vote en contra se estará retratando en contra de los empresarios. Porque esta no va en contra de ninguna medida medioambiental, no se salta ni una coma de nada. Eso hay que decirlo bien claro. Encima, viene a solucionar muchos problemas, a quitar mucha burocracia, muchos procesos que se duplican. En suma, a simplificar muchísimas cosas.

-¿Pero será garantista? Hay quienes temen que sea un coladero.

-Por supuestísimo. Garantizará que todo se cumpla con la máxima legalidad. La diferencia es que con la declaración responsable pasa a considerarse al empresario como una persona que no tiene que demostrar que es inocente. Porque cuando presentamos un proyecto nos tienen que dar respuesta en un plazo de tiempo óptimo, ya que a veces cuando resuelve la Administración ya está caduco, o los fondos no están, porque han pasado dos o tres años. Y eso no se puede consentir. Así que se ha puesto un tiempo de seis meses de silencio positivo. Son novedades que las otras leyes no tenían y que hemos conseguido sacar adelante. En este sentido, se han añadido cosas que creíamos necesarias, por lo que se ha mejorado y es una garantía. Porque igual que nosotros tenemos que pagarle a nuestros trabajadores, retener un dinero, abonar a Hacienda, la Administración también tiene una responsabilidad. Creo que todo eso es muy bueno para la Región.

-Hablemos del momento actual que vive el tejido empresarial murciano, ¿qué análisis hace?

-Hay que partir del hecho de que estamos en una clara desventaja con el resto de la nación. Somos la comunidad peor financiada de España. Nuestras infraestructuras no son las que necesitamos, ni son las mismas que tienen en otros territorios limítrofes. Existe una carencia estructural y si es en el tema del agua ni hablamos. Porque tenemos que pagarla más cara que nadie para producir. O sea, hay una serie de condicionantes que hacen que nos cueste competir contra el resto que sí tienen ayudas económicas de las aquí carecemos, incentivos que aquí no existen. Entonces, resulta complicado.

-¿Por qué cuesta tanto hacer valer las reivindicaciones de la Región, en especial las necesidades hídricas? ¿Qué falla para que no se atiendan nuestras carencias?

-Como sociedad no estamos reivindicando bien las cosas juntos. Un empresario entiende de resultados y hace balance, es como si haces un plan de negocio a 5 o 10 años, y revisas si has conseguido lo que te habías propuesto, si la estrategia puesta en marcha ha servido. Así que, evidentemente, como Región no estamos consiguiendo lo que necesitamos, ya sea por la situación que tenemos, el contexto político. Por consiguiente, tenemos que reconducir esta realidad, puesto que es evidente que aportamos muchísimo más de lo que recibimos. Debemos pensar en una nueva ruta para reivindicar lo que necesitamos. En este sentido, respecto al agua, el problema es que se trata como una decisión política, cuya solución tiene que venir desde la misma. Sin embargo, eso nos ha traído aquí, donde cada uno adopta una posición totalmente opuesta a la del otro, y esa manera distinta de ver las cosas hace que quienes estamos en medio estemos quedándonos sin agua a pesar de que hay en España. Además, son muchos años con este problema y no se le pone solución, con gobiernos de todos los colores.

-¿Se puede sacar el agua, la defensa del Trasvase, de la guerra política, de intereses partidistas?

-Estar en manos de que la política solucione el problema no nos vale. Además, eso nos ha traído a esta situación crítica. Estoy convencido de que debe quitarse la pancarta política en la reivindicación del agua. Porque si no, siempre será un arma arrojadiza. Así que tenemos que buscar una alternativa desde la unión, con una visión mucho más aséptica políticamente, donde utilicemos todos los recursos. De ese modo lo hacemos nosotros en CEOE, o a nivel europeo, con una voz autorizada, como en un trabajo de hormiga, sin dejar de reclamar soluciones.

-¿Incluida la desalación, claro?

-Sin duda. Porque un agricultor que tiene su cabezal de riego, su abonadora y que tiene un contador para pagar el agua como si fuera la de su casa, alguien cree que se cuestiona si viene del Trasvase o de la desaladora. Lo que pasa es que hay que pagarla a un precio razonable, y no puede ser solo agua desalada. Aunque hay un problema cuando lo que se quiere es poner fin a una infraestructura que lleva 40 años, que ha traído una riqueza brutal, y que ha conseguido que la Región sea lo que es hoy, donde el 30% del PIB es agroalimentario, y con todo lo que genera alrededor. Nadie puede plantearse que esta Comunidad va a ser la misma sin recursos hídricos. Otra cosa es que la solución no pueda ser solo con el agua trasvasada, entonces busquemos la manera. El agricultor lo que quiere es agua, pero con un precio que pueda afrontar para ser competitivo y poder seguir trabajando.

-¿Cuál es la situación con las infraestructuras de transporte? ¿Seguimos muy por detrás?

-Es que ahí también se ha metido política, como ha sucedido con el AVE. Se podían haber hecho las cosas de otra manera. Nosotros reivindicamos nuestra red ferroviaria tradicional a Madrid por Chinchilla. Era algo de cajón. Ingenieros, economistas, pero vamos, cualquier persona, sabe que es el tramo más corto y que menos cuesta. Y luego tenemos una situación muy complicada en el Corredor Mediterráneo, que ahora mismo solo contempla doble plataforma hasta Monforte (Alicante), con lo que se produciría un tapón. En cambio, Cataluña y Comunidad Valenciana sí lo han conseguido todo. Por lo que también estamos trabajando para lograrlo.

-¿Lastra ser una comunidad uniprovincial a la hora de exigir? ¿De qué manera afecta tener gobiernos de distinto signo político?

-Nos castiga todo. En este contexto político donde lo que funciona es el chantaje, nosotros no podemos hacerlo con el Gobierno de España. Pero ocurriría sea del color que sea. Al final, tenemos una limitación respecto a otras comunidades que tienen un peso específico mayor y pueden hacer más fuerza. De ahí que apelo siempre a un consenso mayor entre nuestros grupos políticos para pensar en cómo llegar a pactos en temas nucleares que necesita la Comunidad más allá de quien gobierne.

-Ustedes también han alzado la voz por la presión fiscal que sufren las empresas, ¿seguirá así?

-Es que más allá de los datos de crecimiento de la macroeconomía, que están muy bien, hay que ver la realidad de las pymes, que suponen el 98% de las empresas. Porque también hay mucho dopaje en la economía actual. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y, sin duda, sufrimos una presión en impuestos muy elevada y la perspectiva es que aumente más. Por otro lado, ahora quieren meterse en las empresas a fiscalizar con el control horario, o sea, vulnerar hasta los derechos de la intimidad.

-Por último, ¿cómo valora la apuesta por la digitalización y la formación de los trabajadores?

-A la velocidad que va toda la tecnología, pensar en la digitalización y en la IA de todos los procesos es supernecesario, lo que hace prioritario un esfuerzo formativo.

-¿Cómo califica su relación con los sindicatos? ¿Qué valoración hace del diálogo social?

-Se está trabajando bien, cada uno desde su posición. Veníamos de una relación muy buena, que sigue siendo y mejora día a día. Lo que pasa es que todo no trasciende, pese a que mantenemos un contacto continuo. Hablamos de la problemática y la casuística de cada sector, y estamos facilitando que se llegue a acuerdos en convenios que saldrán en breve.

-Sin embargo, unas palabras suyas sobre los sindicatos el día de su proclamación en Croem se interpretaron con cierto recelo.

-No se pueden sacar las cosas de contexto. Quién me conoce sabe que hice un discurso personal, quería que todo el mundo me conociera, mis convicciones, mis creencias, el valor que le doy a las personas. Para mi los representantes de los trabajadores merecen todo el respeto del mundo y, de hecho, así lo demostramos en el diálogo que tenemos. Sin mis empleados yo no estaría aquí.

-Pero, ¿se producen avances en la negociación colectiva?

-Existe entendimiento en muchos sectores en los que antes había un atranque. Nos sentamos en la mesa y estamos desbloqueando negociaciones. La sensación es muy positiva dentro de ese entendimiento y empatía que tenemos que tener empresarios y trabajadores unos con otros.

-Las subidas salariales son el gran obstáculo, ¿cómo ha condicionado el incremento del SMI?

-Es que si el Gobierno abre la puertas a cobrar más y también a trabajar menos -reducción de la jornada laboral a 37,5 horas-, pues los sindicatos se agarran a eso, pero los empresarios nos aferramos a que para poder repartir hay que ganar. Y aunque los salarios en la Región no sean altos, ese dato hay que verlo desde una perspectiva global. Porque un empresario de otra comunidad puede tener un 10 o 15% más de ayudas que nosotros por esa infrafinanciación que sufrimos.

-¿Qué teme de cara al futuro?

-Nos enfrentamos a un problema de competitividad con las iniciativas del Gobierno, subida del SMI, reducción de la jornada. Va a ser un frenazo al crecimiento porque seremos menos productivos.