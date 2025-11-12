El mercado de turismos de ocasión acumula más de 67.000 unidades vendidas en la Región hasta octubre Esta cifra ha aumentado un 3,6% respecto al periodo anterior

El mercado de turismos de ocasión acumuló un total de 67.173 unidades vendidas hasta octubre en la Región de Murcia, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Ganvam y Faconauto. En octubre, las operaciones en la Región sumaron 7.353 unidades, un 2,7% menos que en el mismo mes de 2024.

A nivel nacional, en el acumulado del año, las ventas de turismos de segunda mano acumulan un total de 1.809.431 unidades, lo que supone un 4,9% más, habiéndose vendido 1,9 turismos usados por cada nuevo. Solo en octubre, registraron un total de 210.332 unidades, un 1,9% más.

Estas cifras pronostican que el mercado de turismos de ocasión cerrará 2025 con un crecimiento estimado del 5,9%, hasta superar los 2,2 millones de unidades vendidas.

En un análisis por antigüedad, los datos revelan que el 25,6% de los turismos de segunda mano vendidos hasta octubre no superaban los cinco años. En concreto, estos modelos jóvenes de entre 0 y 5 años registraron un total de 464.009 unidades vendidas, lo que supone un 17% más que en los diez primeros meses del pasado año.

En el otro lado de la balanza, los usados de más de 15 años también continúan al alza. En lo que llevamos de ejercicio, las operaciones con estos modelos suman un total de 748.965 unidades, lo que supone una subida del 4,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, concentrando el 41,4% del total del mercado de turismos de segunda mano.

De esta forma, no es de extrañar que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11,3 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

Al analizar las ventas por fuentes de energía, los datos muestran que el mercado de segunda mano continúa 'dieselizado', pues el 50,4% de las operaciones registradas hasta octubre se correspondieron con este combustible. Le sigue la gasolina, con el 36,5% de las ventas, lo que supone un 4% más que en el mismo periodo de 2024.

En concreto, las ventas de eléctricos puros subieron un 51% hasta octubre, con un volumen de 23.251 unidades; mientras que los híbridos enchufables subieron un 39,5%, hasta alcanzar las 34.667 unidades vendidas en lo que va de año.

