El Mercadillo navideño de Murcia abrirá el viernes con más de una veintena de puestos y la música de Carmesí También tendrá lugar el estreno del Cuento de Navidad que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:48 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

La Glorieta de España se prepara para convertirse punto de encuentro navideño con su ya tradicional mercadillo. Este año son 22 las casetas que se han instalado en este entorno, con un abanico de propuestas artesanas, comerciales y gastronómicas para estas fechas. Además, también vuelve el Cuento de Navidad que se proyecta sobre la fachada del Ayuntamiento.

La inauguración oficial será este viernes 5 de diciembre, a las 19.30 horas. A esta apertura se sumará también la artista murciana Carmesí, que pondrá música al estreno igual que lo hizo en 2019, cuando fue la encargada de realizar el primer villancico que se preparó con motivo de la primera edición de este mercadillo. «Aquel día me convertí en Mariah Carey», bromeó la cantante al admitir la ilusión que le hacía volver a participar en el evento, ahora con las nuevas canciones de su último disco, 'Tiro al plato'. La inauguración contará con la actuación en directo de KUVE y del coro infantil del Colegio Villa Pilar de Santo Ángel, intérpretes de la banda sonora oficial de la Navidad de Murcia 2025.

Sobre el Cuento de Navidad, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, adelantó que, a los ya conocidos Relojero del Ayuntamiento y Ángel, interpretados por los actores murcianos Julio Navarro y Lena Sánchez, se suma un nuevo protagonista, Oscurín. El show audiovisual se proyectará cada día a las 20:30 horas y combinará fantasía, música en directo y efectos tridimensionales para disfrutar en familia.

El alcalde, José Ballesta, destacó que, para diferenciarse de los mercadillos que se celebran en otras capitales españolas y europeas, el de Murcia tiene un fuerte componente musical. En esta ocasión, las actuaciones estarán protagonizadas por un recorrido histórico a los más de tres décadas del certamen CreaMurcia. La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, apuntó que esto hará que pasen por La Glorieta grupos y artistas veteranos como Carlos Vudú o Fenómenos Extraños, además de otros más recientes como Caries o El Raspa.

Como gran novedad, la fachada de la Casa Consistorial acogerá también la interpretación del nuevo disco de Hoonine, ganadora del certamen CreaMurcia 2015. El concierto será el 19 de diciembre a las 21:30 horas.

La Glorieta será también punto de encuentro del talento emergente murciano. El 24 de diciembre actuará Antuan Muñoz en el «Aperitivazo», y el 31 de diciembre, Adrián Ruiz. Además, más de treinta artistas del certamen CreaMurcia pasarán por el escenario del mercadillo.

Los más pequeños disfrutarán de una zona infantil en colaboración con Vidal Golosinas, con cerca de 100 talleres, un tobogán de nieve, un tren infantil eléctrico y un carrusel de vapor de 1886, pieza de gran valor histórico.