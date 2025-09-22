Casi medio millón de euros en ayudas para proyectos de FP

CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa han lanzado la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, que este año incrementa su ... dotación hasta alcanzar los 460.000 euros, destinados a apoyar proyectos de Formación Profesional desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, «reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas». La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, y los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre. Las ayudas podrán solicitarse a través de la web https://www.caixabankdualiza.es. Este año se aplicará una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 euros) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 euros).

Desde su creación, las Ayudas Dualiza han respaldado más de 250 proyectos en toda España, beneficiando a miles de estudiantes en áreas como informática, mecatrónica, química, comercio y vitivinicultura. Esos proyectos han contribuido a acercar la FP a sectores estratégicos, «generando sinergias entre centros educativos y empresas que se traducen en una formación más especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral». La convocatoria también refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se valorará especialmente el impacto social, medioambiental y económico de los proyectos.