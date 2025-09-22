Casi medio millón de euros en ayudas para proyectos de FP
CaixaBank Dualiza premia las propuestas más alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
LA VERDAD
Murcia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:24
CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa han lanzado la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, que este año incrementa su ... dotación hasta alcanzar los 460.000 euros, destinados a apoyar proyectos de Formación Profesional desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, «reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas». La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, y los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre. Las ayudas podrán solicitarse a través de la web https://www.caixabankdualiza.es. Este año se aplicará una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 euros) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 euros).
Desde su creación, las Ayudas Dualiza han respaldado más de 250 proyectos en toda España, beneficiando a miles de estudiantes en áreas como informática, mecatrónica, química, comercio y vitivinicultura. Esos proyectos han contribuido a acercar la FP a sectores estratégicos, «generando sinergias entre centros educativos y empresas que se traducen en una formación más especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral». La convocatoria también refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se valorará especialmente el impacto social, medioambiental y económico de los proyectos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.