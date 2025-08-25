Medio Ambiente restaurará el sendero del Estepar en el parque de Sierra Espuña

LA VERDAD MURCIA. Lunes, 25 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor restaurará el sendero del Estepar para preservar el Parque Regional de Sierra Espuña, mejorar la seguridad de los visitantes y favorecer un tránsito más ordenado y sostenible, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Se trata de un trazado de gran valor paisajístico y ecológico que presenta un deterioro en diversos tramos debido a la erosión por escorrentía, desprendimientos y proliferación de vegetación arbustiva que invade el camino, según apunta este departamento, que añade que «esta situación ha generado desvíos espontáneos fuera del camino principal, lo que ha provocado la apertura de atajos y ramales alternativos y la compactación de nuevas sendas que afectan negativamente al paisaje y a la vegetación».

Para evitar este impacto «y garantizar una visita segura y respetuosa con el medio ambiente», el proyecto actuará en varios frentes: la recuperación del sendero original, el cierre de pasos alternativos fuera del sendero, la restauración de las zonas más afectadas por la erosión y la adecuación del trazado a las condiciones naturales del terreno.

La intervención permitirá ordenar el flujo de visitantes, frenando los procesos erosivos y mejorando la accesibilidad del recorrido sin comprometer la conservación del entorno.

Añade Medio Ambiente que «esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno regional dirigida a garantizar un uso público sostenible en los espacios naturales protegidos y mejorar las infraestructuras de acceso y conservación en enclaves representativos como Sierra Espuña».

El presupuesto de los trabajos es de casi 33.000 euros, financiados en un 60% con fondos europeos Feder y en un 40% con fondos propios de la Comunidad.