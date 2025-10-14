Medio Ambiente financia más adaptaciones de líneas eléctricas en la Región de Murcia para proteger a las aves Resuelve la concesión de subvenciones a casi un centenar de empresas por 1,6 millones, y a ocho instituciones y familias por 200.000 euros

LA VERDAD Murcia Martes, 14 de octubre 2025, 01:33 Comenta Compartir

La propuesta de resolución definitiva de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en la Región de Murcia con el fin de proteger a la avifauna frente a la colisión y la electrocución en ese tipo de tendidos fue publicada este lunes en el BORM. En la línea 1 de ayudas, destinada a empresas privadas, se han concedido un total de 1.649.147 euros, lo que supone un 98% del crédito disponible. Por su parte, en la línea 2, familias e instituciones sin fines de lucro, se han otorgado 200.000 euros, el 100% del crédito disponible. Los beneficiarios son un total de 98 en la línea 1 y 8 en la línea 2 –sobre todo comunidades de regantes– que tienen ahora diez días naturales para la aceptación de la subvención.

La medida, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea 'Next Generation', y permitirá costear actuaciones de personas físicas y jurídicas para adecuar sus instalaciones eléctricas a la normativa nacional y europea de protección de especies.

Zonas de especies amenazadas

Con esta resolución, el Gobierno regional busca dar un nuevo paso en su compromiso con la conservación del medio natural, al tiempo que aprovecha los fondos europeos para tratar de modernizar infraestructuras y reforzar la convivencia entre la actividad económica y la protección de la biodiversidad. Además, se priorizan los proyectos de líneas con mayor incidencia de electrocuciones y las situadas en zonas de afección a especies amenazadas y a planes de recuperación de aves en peligro de extinción.

El objetivo de la convocatoria es proteger a las aves frente a la electrocución o colisión, a través de la corrección de los tendidos eléctricos que suponen un riesgo, en especial , a especies amenazadas o protegidas. Entre las actuaciones subvencionables figuran la corrección estructural de apoyos, adecuación y sustitución de crucetas, la instalación de aisladores, la colocación de dispositivos anticolisión o la señalización de cables para hacerlos más visibles. De hecho, las ayudas económicas cubrirán los costes necesarios para adaptar las instalaciones existentes a los estándares exigidos por la normativa.

Estas medidas se aplicarán en las zonas de protección que figuran en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de 15 de abril de 2024. Se trata de que estas actuaciones contribuyan de manera directa a los objetivos europeos de conservación y a la mejora de la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la Comunidad Autónoma orientada a modernizar las infraestructuras energéticas y reforzar la protección del patrimonio natural regional, especialmente en un contexto de cambio climático.

La adaptación de las líneas eléctricas no solo protege la biodiversidad, sino que mejora la seguridad del sistema eléctrico, reduce averías y evita interrupciones del suministro en zonas rurales o de difícil acceso. Igualmente, impulsa la creación de empleo especializado en sectores vinculados a la energía y al medio ambiente.