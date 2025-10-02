Los médicos vuelven este viernes a la huelga contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio

Cerca de 6.000 médicos de la Región de Murcia están llamados este viernes de nuevo a una huelga nacional contra el Estatuto marco que ... plantea el Ministerio de Sanidad. Los profesionales ya protagonizaron un paro el pasado mes de junio en toda España. En la Región, la convocatoria tuvo particular seguimiento, lo que se tradujo en miles de consultas y cirugías suspendidas.

Desde entonces, las posturas del Sindicato Médico (Cesm) y del Ministerio siguen muy alejadas. Los médicos reclaman un estatuto propio que tenga en cuenta sus singularidades como profesión, desde la jornada a la capacitación y responsabilidades. Además, los profesionales denuncian que sus jornadas exceden con mucho los límites de las 48 horas semanales por el sistema de guardias, y exigen que se regule. El sindicato elevó su propuesta al Ministerio, pero el acuerdo sigue sin llegar.

El resultado es una nueva jornada de huelga. El Sindicato Médico ha convocado concentraciones a las 9.30 horas a las puertas de los centros sanitarios de la Región de Murcia. Los servicios mínimos serán los mismos que ya se establecieron en el paro anterior.

En Atención Primaria habrá dos médicos de familia y un pediatra en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán como jornada habitual, al cien por cien, su actividad.

«Borrón y cuenta nueva»

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reclamó esta semana a la ministra, Mónica García, que haga «borrón y cuenta nueva» y comience de cero la elaboración de un nuevo Estatuto marco, en «consenso» con profesionales y comunidades autónomas. Pedreño ha solicitado por carta a la ministra una «memoria técnica, jurídica y económica» del Estatuto marco.