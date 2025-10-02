La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Médicos de La Arrixaca, el pasado mes de junio durante la primera jornada de huelga. Vicente Vicéns / AGM

Los médicos vuelven este viernes a la huelga contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio

El paro del pasado mes de junio dejó en la Región de Murcia miles de consultas y cirugías suspendidas. Gobierno central y sindicato Cesm siguen sin acercar posturas

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:31

Comenta

Cerca de 6.000 médicos de la Región de Murcia están llamados este viernes de nuevo a una huelga nacional contra el Estatuto marco que ... plantea el Ministerio de Sanidad. Los profesionales ya protagonizaron un paro el pasado mes de junio en toda España. En la Región, la convocatoria tuvo particular seguimiento, lo que se tradujo en miles de consultas y cirugías suspendidas.

