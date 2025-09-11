La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la asamblea informativa del Sindicato Médico celebrada este jueves en el Hospital Santa Lucía J. M. Rodríguez / AGM

Los médicos reactivan las protestas por el Estatuto Marco de cara a una nueva huelga el 3 de octubre

El sindicato Cesm inicia una ronda de asambleas informativas en los hospitales de la Región de Murcia y presentará un borrador al Ministerio que incluye sus reivindicaciones

Javier Pérez Parra

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:14

El Sindicato Médico (Cesm) reactiva sus protestas contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, de cara a una nueva jornada ... de huelga el próximo 3 de octubre. La organización presentó este jueves el borrador de estatuto que entregará al Ministerio de Sanidad con la voluntad de seguir negociando. El documento incluye las principales reivindicaciones de los médicos: un estatuto propio que contemple «las especiales condiciones de formación y responsabilidad» de los facultativos y una regulación de la jornada que acabe con el actual sistema de guardias obligatorias. «Todo lo que exceda» las 35 horas semanales debe considerarse «exceso de jornada», y «deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria», señala Cesm.

