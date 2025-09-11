Los médicos reactivan las protestas por el Estatuto Marco de cara a una nueva huelga el 3 de octubre

El Sindicato Médico (Cesm) reactiva sus protestas contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, de cara a una nueva jornada ... de huelga el próximo 3 de octubre. La organización presentó este jueves el borrador de estatuto que entregará al Ministerio de Sanidad con la voluntad de seguir negociando. El documento incluye las principales reivindicaciones de los médicos: un estatuto propio que contemple «las especiales condiciones de formación y responsabilidad» de los facultativos y una regulación de la jornada que acabe con el actual sistema de guardias obligatorias. «Todo lo que exceda» las 35 horas semanales debe considerarse «exceso de jornada», y «deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria», señala Cesm.

El sindicato inició este jueves en el Santa Lucía de Cartagena una ronda de asambleas informativas por los hospitales de la Región de Murcia, con el objetivo de dar a conocer este borrador y preparar la huelga convocada para el 3 de octubre. «Mantenemos esta convocatoria porque el último borrador que nos entregó el Ministerio, en julio, mantiene el modelo actual, que es perverso: una jornada ordinaria y otra complementaria pero obligatoria para las guardias, las peonadas o la prolongación de jornada», denuncia María José García Mateos, secretaria general del Sindicato Médico en la Región de Murcia.

Los facultativos están llamados a una concentración el próximo 23 de septiembre a las puertas del Ministerio, en Madrid. Cesm quiere entregar ese día su propuesta de estatuto propio. El documento apuesta por «una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral». También se reclama «una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico».

Los médicos mantienen su pulso después de la huelga del pasado 13 de julio. El paro tuvo un impacto desigual en España. En la Región de Murcia hubo un amplio seguimiento que paralizó numerosas consultas, quirófanos y pruebas. Según el balance del Servicio Murciano de Salud se anularon alrededor de 4.000 consultas hospitalarias, 1.900 pruebas y 160 cirugías. A esto se sumaron también miles de consultas en Atención Primaria.