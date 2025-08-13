La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El sorteo de la Bonoloto deja más de 45.000 euros en Mazarrón

Según Loterías y Apuestas del Estado ha habido cuatro acertantes de Segunda Categoría, uno de ellos en la Región

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:44

El sorteo de la Bonoloto ha dejado una alegría este miércoles por la noche en Mazarrón. La combinación ganadora es 19, 26, 33, 34, 36 y 49, junto al complementario 21 y el reintegro 3.

En concreto, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, ha habido un acertante de Primera Categoría, esto es, seis aciertos. El boleto ganador se ha vendido en Barcelona.

El caso de Mazarrón se corresponde con la Segunda Categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario. De esta existen cuatro boletos premiados. En la localidad mazarronera el boleto fue adquirido en la administración ubicada en la Calle Larga, número 4. El ganador o ganadora del premio recibirá un total de 45.629 euros, que harán que la recta final del verano se vea con otros ojos.

Además de en Mazarrón, otros tres boletos de Segunda Categoría se vendieron en Hellín, Santiago de Compostela y Getafe.

