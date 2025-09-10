La restauración de depósitos mineros avanza por Mazarrón Medio Ambiente ejecuta el 70% de la recuperación de las dos hectáreas que ocupa la antigua balsa de la explotación San Cristóbal I

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025

Los trabajos de recuperación medioambiental del antiguo depósito minero San Cristóbal I, en Mazarrón, que alcanzan ya un grado de ejecución del 70%, han entrado en su fase más decisiva, con las labores de sellado multicapa del depósito y la creación de un sistema de drenaje integral. Se trata de trabajos «esenciales» para garantizar la seguridad del entorno y recuperar su valor paisajístico y patrimonial.

Así lo destacó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la visita a las obras. «Se trata de un paso muy importante en la hoja de ruta del Gobierno regional en la recuperación de las instalaciones mineras abandonadas y un proyecto emblemático para Mazarrón y para la Región, porque conjuga rigor técnico con la responsabilidad de preservar un patrimonio histórico y cultural de primer nivel», dijo.

La actuación se desarrolla sobre una superficie de dos hectáreas y se prevé que concluya a finales de año. Las obras comenzaron el pasado febrero con el acondicionamiento de accesos para dar paso al remodelado de los depósitos y la estabilización geotécnica de los taludes. En esta fase se realizó una escollera de 6 metros de altura para contener y dar mayor protección frente a la erosión del terreno, así como para dar mayor estabilidad al depósito. También se ha moldeado la plaza superior para eliminar la depresión existente, que originaba el estancamiento de agua de escorrentía, y garantizar la evacuación total de las aguas de lluvia.

En estos momentos, la obra se concentra en dos actuaciones clave. Por un lado, el sellado multicapa, que combina arcilla, geotextiles, áridos y tierra vegetal para crear una barrera impermeable, evitar filtraciones y permitir la futura revegetación. Por otro, la creación de un sistema de drenaje integral, diseñado para canalizar el agua hacia la rambla central mediante cunetas, bermas y bajantes, reduciendo riesgos de acumulación y erosión.

Especies autóctonas

Una vez finalizados estos trabajos, se llevará a cabo la protección y estabilización de taludes mediante sistemas de retención mecánica y la revegetación del entorno. La previsión es plantar 3.825 ejemplares de especies autóctonas como romero, tomillo, esparto y albardín, así como la instalación de un vallado perimetral para garantizar la seguridad y preservar la restauración vegetal.

El depósito de San Cristóbal forma parte del coto minero de Mazarrón, declarado bien de interés cultural (BIC) con la categoría de sitio histórico en 2005.

En este espacio se concentran vestigios de distintas etapas mineras -romana, de los siglos XVI y XVII, y moderna hasta mediados del siglo XX- que lo convierten en un referente internacional de patrimonio geológico y minero. según la Comunidad.

«La restauración ambiental de San Cristóbal es la mejor prueba de que nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la conservación del patrimonio minero es firme. Convertimos un espacio degradado en una oportunidad de futuro para Mazarrón y para toda la Región», dijo el consejero Vázquez.