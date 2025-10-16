Herido grave un trabajador al ser atropellado por un tractor en Mazarrón Tras ser estabilizado por los sanitarios, el hombre fue trasladado a La Arrixaca

Un trabajador agrícola resultó herido de gravedad este jueves al ser atropellado por un tractor cuando realizaba labores en una finca de Las Balsicas, en el término municipal de Mazarrón.

Tras recibir una llamada para alertar del suceso, que se produjo alrededor de las 12.27 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó hasta el lugar a patrullas de la Policía Local, guardias civiles, efectivos del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Siguiendo con el protocolo establecido, el presunto accidente laboral fue comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

