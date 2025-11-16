La excavación junto a la dársena de Puerto de Mazarrón halla restos romanos y medievales

La excavación arqueológica en la parcela de la calle Hernán Cortés de Puerto de Mazarrón, junto a la dársena deportiva, donde está previsto levantar un ... bloque de pisos, empieza a arrojar resultados. Los trabajos de campo en marcha desde el pasado 1 de octubre han sacado a la luz diversas estructuras datadas entre los siglos III y VI después de Cristo (d.C.), un periodo convulso que transita entre el declive del Imperio Romano y la época altomedieval.

Según indican a LA VERDAD fuentes de la Dirección General de Patrimonio Cultural, cuyos técnicos supervisan las labores, el equipo a cargo de la excavación (costeada por el promotor de las obras) todavía debe determinar tanto «la naturaleza exacta de los restos exhumados» como su pertenencia a uno o varios edificios. Como las tareas siguen adelante, todavía podrían presentarse nuevos hallazgos.

Estos primeros resultados en la calle Hernán Cortés parecen una radiografía de los restos aparecidos, en 2022, en otro solar cercano, entre las calles Eras y Corredera, con motivo de la construcción de un nuevo edificio. El promotor es el mismo, y también el arqueólogo responsable, Jesús Bellón. Este profesional documentó desde una inhumación de cronología tardorrepublicana o altoimperial (siglo I antes de Cristo) hasta viviendas y estructuras de almacenamiento de un periodo comprendido entre los siglos VI a VII, ya en época altomedieval. Cultura autorizó desmantelar este yacimiento para edificar encima.

En las inmediaciones sí se han conservado otros dos enclaves de interés arqueológico: la factoría romana de salazones (que también funciona como museo) y el conjunto tardorromano de la calle Eras, formado por restos de viviendas y una necrópolis. Todo ello da cuenta de la riqueza histórica que atesora la zona, a pocos metros de la fachada marítima.

En la parcela de la calle Hernán Cortés, las tareas de estudio y documentación abarcan ya el 60% del solar, donde se levantaban varias viviendas de planta baja. Tras la retirada de los niveles contemporáneos, de los siglos XIX y XX, han aflorado restos de estructuras más antiguas. En principio, los niveles arqueológicos previos se habrían visto afectados por las construcciones de época reciente. En la parcela han quedado a la vista una serie de pozos, fosas sépticas y semisótanos. Los expertos también señalan la presencia de «cimentaciones realizadas con mampostería trabada con yeso o tierra», además de «suelos muy arrasados sobre rellenos de nivelación elaborados mediante la remoción de los niveles precedentes». Esto indicaría que en el siglo XIX se reutilizaron las estructuras más antiguas como base para levantar las nuevas edificaciones.

El estudio arqueológico de la parcela seguirá adelante unas semanas más. Con la información recopilada se redactará un informe determinante a la hora de tomar una decisión acerca de la conservación o no 'in situ' de los restos. La última palabra sobre el futuro del yacimiento la tendrá el servicio regional de Patrimonio Histórico.