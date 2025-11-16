La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado que presenta la excavación del solar de la calle Hernán Cortés. LV

La excavación junto a la dársena de Puerto de Mazarrón halla restos romanos y medievales

Los trabajos apuntan a que las estructuras más antiguas localizadas en unas obras en la calle Hernán Cortés datan de los siglos III al VI d. C.

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:40

La excavación arqueológica en la parcela de la calle Hernán Cortés de Puerto de Mazarrón, junto a la dársena deportiva, donde está previsto levantar un ... bloque de pisos, empieza a arrojar resultados. Los trabajos de campo en marcha desde el pasado 1 de octubre han sacado a la luz diversas estructuras datadas entre los siglos III y VI después de Cristo (d.C.), un periodo convulso que transita entre el declive del Imperio Romano y la época altomedieval.

