Presentación de la exposición itinerante en Mazarrón. G. A. C.

Campoder presenta su red de senderos itinerantes en ocho localidades de Mazarrón

Las rutas señalizadas que unen naturaleza, cultura y patrimonio, con 178 kilómetros de recorrido, serán promocionadas en una exposición itinerante

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:27

El Grupo de Acción Local Campoder lanza su Red de Senderos con una gran exposición itinerante que recorrerá Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Lorca, Cartagena, ... Murcia y Puerto Lumbreras. Una propuesta única para descubrir, en un mismo espacio, la esencia de ocho municipios y la variedad de paisajes que ofrece el territorio rural a través del sendero Campoder GR-257.

