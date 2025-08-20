Campoder presenta su red de senderos itinerantes en ocho localidades de Mazarrón

El Grupo de Acción Local Campoder lanza su Red de Senderos con una gran exposición itinerante que recorrerá Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Lorca, Cartagena, ... Murcia y Puerto Lumbreras. Una propuesta única para descubrir, en un mismo espacio, la esencia de ocho municipios y la variedad de paisajes que ofrece el territorio rural a través del sendero Campoder GR-257.

'Ocho municipios, ocho puertas de entrada a la naturaleza' es el nombre de la muestra compuesta por paneles expositivos, donde se podrán encontrar fotografías de gran formato; mapas esquemáticos con el trazado de la ruta y sus puntos de interés; información de los paisajes, patrimonio y curiosidades de cada municipio; datos técnicos de altitud máxima, distancia y tiempo estimado.

Además, a través de códigos QR, se accede con dispositivos móviles para obtener más información. Y es que la exposición permite que el visitante viaje por todo el territorio sin moverse del lugar y, al mismo tiempo, le ofrece herramientas para planificar su propia aventura sobre el terreno.