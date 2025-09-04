Arrestan a tres miembros de una conocida banda criminal chilena tras robar casi 50.000 euros en Mazarrón y Orihuela Dos de los detenidos residían en Los Alcázares y Murcia, desde donde se desplazaban a municipios y provincias vecinas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para investigar y perseguir delitos contra el patrimonio, ha desarrollado la operación 'Dominium', una investigación que ha permitido detener a tres miembros de un grupo de 'cogoteros' a los que se atribuye hasta el momento la presunta autoría de delitos de robo con fuerza y hurto cometidos en las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

Se trata de experimentados delincuentes, miembros de una conocida banda oriunda de Chile, conocida como 'los fantasmas', que ya en 2018 fue desarticulada por la policía chilena.

Las primeras actuaciones se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año, cuando un vecino de Mazarrón denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto del robo de 12.000 euros. El denunciante, después de retirar el efectivo de una sucursal bancaria de Puerto de Mazarrón, dejó el coche estacionado con el dinero dentro mientras visitaba a un amigo en su domicilio.

La Guardia Civil recabó del escenario delictivo una serie de indicios, entre ellos, imágenes de cámaras de seguridad. El visionado de estos vídeos permitió detectar la presencia de un individuo que se mantenía dentro del banco en actitud despistada pero vigilante. Este sujeto seleccionó y marcó a la víctima.

De esta forma, otros miembros del grupo lo siguieron y aprovecharon cuando dejó el coche aparcado para visitar unos instantes a un conocido, para forzarlo y llevarse el dinero.

Las pesquisas practicadas permitieron identificar a varios de estos hombres, todos ellos experimentados delincuentes vinculados con robos en varias provincias del Levante español.

La Guardia Civil averiguó que dos de ellos estaban asentados en las localidades de Los Alcázares y Murcia, por lo que se establecieron de forma simultánea sendos dispositivos dirigidos a la localización y detención de los sospechosos.

En el operativo desarrollado en Los Alcázares se observó la llegada de un vehículo de alquiler, ocupado por varios individuos, a un supuesto punto de encuentro.

Esa intervención se saldó con la detención de dos personas. Una de ellas se encontraba pendiente de detención por su presunta participación en el hurto de 35.000 euros, cometido en el municipio alicantino de Orihuela, aprovechando el momento en que la víctima retiró el efectivo de una entidad bancaria.

En Murcia, la Guardia Civil detuvo a otro individuo. El examen del vehículo de alquiler utilizado por este tercer detenido resultó positivo con la localización de una serie de prendas de vestir, guantes y herramientas supuestamente utilizadas para cometer los robos.

Según se desprende de la investigación, el grupo criminal organizaba sus tareas delictivas, contaba con dispositivos de comunicación inalámbricos, utilizaba vehículos de alquiler y viviendas vacacionales como base de operaciones y se ocultaba bajo identidades falsas.

Hasta el momento a los detenidos se les atribuye la presunta autoría de dos robos con fuerza en el municipio de Mazarrón, uno de ellos frustrado en una empresa y otro cometido contra la persona que retiró los 12.000 euros del banco, otro robo en una empresa de Albox (Almería), donde se hicieron con accesorios para la práctica del motociclismo valorados en más de 7.000 euros, otro robo con fuerza en una empresa de Huercal Overa (Almería) y el hurto a un vecino de Orihuela de 35.000 euros que acababa de retirar de un cajero.

La operación 'Dominium' ha culminado con el esclarecimiento de los delitos de robo con fuerza (4), hurto, falsedad documental y de pertenencia a organización criminal y con la detención de tres personas de 36, 37 y 61 años, de nacionalidad chilena, si bien la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.