Parque de bomberos del Infante, en Murcia, en una imagen de archivo

Apagan un conato de incendio forestal en el Cabezo de Santa Catalina de Mazarrón

Las llamas afectaron a una zona de monte bajo próxima a viviendas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:57

Varias llamadas alertaron este lunes al Centro de Corrdinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia de un incendio originado en una zona de monte existente en el Cabezo de Santa Catalina, en Mazarrón. Los avisos se produjeron alrededor de las 13:00 horas. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, un agente medioambiental, una brigada forestal y efectivos de la Policía Local de Mazarrón.

Según la información facilitada por el agente medioambiental, el incendio afectaba a una zona de monte bajo con algunos pinos secos y solo dos verdes que está cerca de viviendas.

Hacia las 13:30 horas, el mando de bomberos del Consorcio dio por extinguido el conato de incendio forestal, que afectó a 200 metros cuadrados de monte bajo con algún pino seco.

