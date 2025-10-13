Los mayores de 60 años pueden vacunarse de la gripe desde este martes en la Región de Murcia Los mayores de 70 podrán protegerse también frente a la covid. Salud hace un llamamiento para mejorar las coberturas, especialmente entre el personal sanitario y sociosanitario

Los mayores de 60 años podrán vacunarse de la gripe desde este martes en su centro de salud en la Región de Murcia. Los mayores de 70 podrán recibir también la vacuna de la covid. Además, Salud recomienda la protección frente a gripe y covid a los pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y al personal de centros sanitarios y sociosanitarios.

Para vacunarse hay que solicitar cita previa, disponible en la web de 'murciasalud.es' o en la 'app'. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, realizó este lunes un llamamiento a todos a quienes va dirigida la campaña de vacunación para que acudan a su centro de salud a protegerse. El reto es aumentar las bajas coberturas de los últimos años. Menos del 50% de las personas mayores de 60 años se vacunaron en la última temporada frente a la gripe, según datos aún provisionales. En el caso de la covid, no se llegó al 30%.

Pedreño se dirigió especialmente a los profesionales sanitarios y de centros sociosanitarios. En su caso, la vacuna no solo les protege a ellos, sino también a las personas vulnerables con las que están en contacto en los hospitales, centros de Primaria o residencias de mayores. Sin embargo, el año pasado apenas se vacunó uno de cada tres sanitarios en la Región de Murcia.

Una de las principales novedades, este año, es la ampliación de vacunación antigripal en edad pediátrica. En la Región de Murcia se está protegiendo este otoño a los niños de hasta 9 años. La campaña comenzó en los colegios el pasado 30 de septiembre. También se inició, la semana pasada, la campaña en las residencias de mayores y de discapacidad.

Incidencia en aumento

Aunque todavía estamos lejos de la habitual epidemia gripal, la incidencia de las infecciones respiratorias va ya en aumento en la Región. En la semana del 22 al 28 de septiembre (la última con datos disponibles) se registró un incremento del 33%. Principalmente suben los casos de bronquitis y bronquiolitis, pero también los de gripe y los de covid. La mejor forma de prevenir complicaciones por la gripe es vacunándose.

