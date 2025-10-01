Los mayores de 60 años podrán vacunarse de la gripe en su centro de salud a partir del día 14 Una de las principales novedades de esta temporada es la vacunación frente al virus respiratorio sincitial de la población vulnerable de más de 50 años, que comenzó este miércoles en las residencias de la Región de Murcia

Las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos y las mujeres embarazadas, entre otros grupos de riesgo, podrán vacunarse de la gripe en su centro de salud a partir del próximo 14 de octubre. Los mayores de 70 podrán protegerse también frente a la covid. Previamente, el día 6, arrancará la vacunación frente a gripe y covid en las residencias de mayores. El calendario vacunal lo detalló este miércoles el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien recordó la importancia de inmunizarse frente a estos virus para evitar complicaciones.

Una de las principales novedades de la campaña de vacunación de este otoño es la protección a mayores de 50 años vulnerables frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de bronquitis y otras complicaciones. Salud comenzó este miércoles a vacunar del VRS a los usuarios de residencias de mayores y de personas con discapacidad. También recibirán esta vacuna pacientes oncológicos, personas que han recibido un trasplante o que reciben un tratamiento inmunosupresor En total, se inmunizará a más de 13.000 personas mayores de 50 años en la Región de Murcia.

Salud ya vacuna frente al virus respiratorio sincitial a los recién nacidos, para evitar complicaciones por la bronquiolitis. Reciben, en concreto, un anticuerpo monoclonal. Ahora, la protección llegará también a las personas mayores de 50 años que presentan alguna vulnerabilidad. En su caso, el VRS puede causar bronquitis y otras complicaciones. El consejero, Juan José Pedreño, destacó los buenos resultados que ha dado la vacunación a los recién nacidos. Un estudio desarrollado en la Región de Murcia reveló una caída del 80% en los ingresos de bebés afectados por bronquiolitis tras la vacunación.

Pese a la demostrada eficacia de las vacunas, lo cierto es que la cobertura en gripe y covid ha descendido en los últimos años. Menos del 50% de las personas mayores de 60 años se protegieron en la última temporada frente a la gripe, según datos aún provisionales. En el caso de la covid, no se llegó al 30%. Entre el personal sanitario, dos de cada tres profesionales ignoraron el llamamiento a vacunarse.

Protección a niños de hasta 9 años

La otra gran novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación antigripal en niños hasta los 9 años. La Región de Murcia fue la primera comunidad en anunciar esta medida. La campaña se inició este lunes en los centros escolares. En la pasada temporada, Salud vacunó a los niños de entre 6 y 59 meses (hasta 5 años). La cobertura de la vacuna antigripal en niños en edad escolar osciló entre el 61% en el caso de los nacidos en 2020 y el 42,5% en el de los nacidos en 2022. Lo más llamativo, en todo caso, fue que los padres de 2.525 niños rechazaron expresamente la vacunación escolar, denegando por escrito la autorización.

Las personas de los grupos no prioritarios de vacunación antigripal podrán vacunarse en su centro de salud, consultorio o punto de vacunación habitual aproximadamente en diciembre, en función de la disponibilidad de dosis.