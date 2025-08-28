La masa de polvo africano deja este jueves una calidad del aire muy desfavorable en la Región de Murcia Varios puntos duplican el límite recomendado de partículas PM10. La previsión es que el fenómeno tienda a reducirse a lo largo de la jornada

Polución en el ambiente, en una imagen de archivo tomada en la A-7 a su paso por Murcia.

Isabel Manzano Jueves, 28 de agosto 2025, 08:28

La entrada hace dos días de una masa de aire africano con polvo mineral desértico ha provocado que la calidad del aire se desplome en la Región de Murcia. Ya en las últimas dos semanas los resultados venían siendo negativos debido a diversas intrusiones de estas masas hacia la Península a través del levante, pero las mediciones de las últimas horas han empeorado los datos sustancialmente.

En gran parte del territorio regional las concentraciones de partículas PM10 duplican el límite recomendable, de 50 μg/m3, y marcan una calidad del aire muy desfavorable. En concreto, a primera hora de este jueves, en Alcantarilla había 114,9 μg/m3, en Ronda Sur, 103,5 μg/m3, en San Basilio alcanzaban los 111,7 μg/m3, en Caravaca los medidores marcaban 115,3 μg/m3 y en Jumilla los 108,7 μg/m3.

Además, hay un punto en la Región que triplica el límite recomendado al alcanzar los 149,1 μg/m3 de partículas PM10. Se trata de Lorca.

El resto de medidores no arrojan cifras tan elevadas pero sí superan el límite recomendado y la calidad del aire está calificada como desfavorable según los parámetros: Mompeán contaba a primera hora con 83,7 μg/m3, La Aljorra marcaba 81,8 μg/m3, Alumbres, 61,3 μg/m3 y el Valle de Escombreras, 52,5 μg/m3.

Además, para partículas PM2.5 los medidores anotaban datos negativos en todas las estaciones salvo en Alumbres, donde la calidad era regular, y el Valle de Escombreras, donde era razonablemente buena.

El resto de medidores apuntan a una calidad desfavorable del aire al superar el límite recomendado de 25 μg/m3. Alcantarilla contaba con 33 μg/m3, Ronsa Sur, 31,6μg/m3, en San Basilio las mediciones marcaban 33,2 μg/m3 y en Caravaca, 32,6 μg/m3.

Por su parte, en Lorca la concentración de partículas PM2.5 alcanzaba las 39,8 μg/m3, en Jumilla, 30,4 μg/m3, en Mompeán registraban 36,1 μg/m3 y en La Aljorra, 28,2 μg/m3.

Según las previsiones que maneja la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, está previsto que la actual intrusión de polvo africano que ha disparado los niveles de concentración de partículas en la Región y otros territorios vecinos tienda a remitir a lo largo de la jornada.

El efecto de un profundo centro de bajas presiones situado en las islas británicas provocará la entrada de masas de aire atlántico de componente Noroeste sobre la Península, lo que propiciará la dispersión progresiva del polvo africano.

Así, a lo largo de la mañana se espera que aún continúen las altas concentraciones de partículas, pero por la tarde estás disminuirán drásticamente.