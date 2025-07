Mariola Guevara: «En la Región de Murcia tenemos una coexistencia pacífica, pero necesitamos convivir»

Prácticamente un año y siete meses después de ponerse al frente de la Delegación del Gobierno, Mariola Guevara Cava (Alhama, 1976) trata de apagar ... estos días uno de los incendios más preocupantes de su mandato. Con las calles de Torre Pacheco aún blindadas por un refuerzo especial de agentes de la Guardia Civil, tras los disturbios registrados desde el pasado fin de semana, la socialista batalla para trazar una línea roja frente a los discursos de odio. Descarta la vinculación entre inmigración y delincuencia, que muchas voces promulgan, y lanza un llamamiento contundente por la integración y la convivencia.

–¿Pensó en algún momento que podía producirse una escalada de violencia similar? ¿Dónde cree que está el germen?

–Llevo analizando el germen de esto hace muchísimo tiempo porque tengo especial sensibilidad con la realidad social de nuestra región. Antes de ser delegada tuve otro tipo de responsabilidad –alcaldesa de Alhama– y he tenido que gestionar políticas para mejorar la convivencia en mi municipio. He echado en falta siempre políticas a nivel regional que trabajen por la inclusión, por la integración, por el desarrollo de planes de convivencia. Este germen ha surgido de esos discursos de odio que se han implantado y que generan desafección en la población hacia la inmigración. Discursos que vienen de esta gente racista, xenófoba, de esos partidos antisistema y antidemocráticos y de la falta de conocer la realidad. Hay que reconocer la realidad que tiene nuestra región y nuestro país. Aquí en la Región de Murcia, yo creo que el Gobierno regional no está asumiendo con responsabilidad la realidad de nuestra comunidad. Si la asumiera, estaría aplicando esas políticas para mejorar la convivencia. Ahora mismo tenemos coexistencia pacífica, pero lo que necesitamos es convivencia. Es que las familias españolas e inmigrantes convivan y eso es que salgamos a cenar juntos, que realicemos actividades de manera conjunta y que no nos veamos diferentes. Y eso solo se puede hacer desde las políticas públicas. Si no creemos en ello y no somos conscientes de la realidad social. No podemos legitimar, como se está haciendo en esta comunidad, a partidos que alientan esa xenofobia, ese racismo y que han ido incluso a la plaza del Ayuntamiento a alentar esa cacería que se estaba promocionando por redes sociales.

–¿Existe un problema de integración en algunos municipios? En Torre Pacheco, por ejemplo, no es difícil encontrar migrantes que llevan muchos años afincados allí y no hablan el castellano.

–Esos son los programas que tienes que desarrollar. Como político responsable que gobiernas una región o un municipio, tienes que impulsar que tus ciudadanos tengan la posibilidad de acceder al idioma, al mundo laboral, a la programación cultural de tu municipio o tu región... El que esa población no pueda llegar al conocimiento del idioma es porque tú no le ofreces los recursos necesarios para que lo puedan conocer. Las entidades sociales son las principales conscientes. En las reuniones de estos días me han trasladado que hay que impulsar ese tipo de políticas y el Ayuntamiento y la Consejería de Política Social se lo tienen que creer. Por parte del Gobierno de España somos muy conscientes de ello y es lo que venimos impulsando y dotando económicamente a las comunidades para que lo hagan.

–¿Cómo se trabaja en la integración de la inmigración ilegal, la que no figura?

–Pues hay que trabajar muchísimo en origen y de la mano, por supuesto, de la Unión Europea, para combatir la inmigración irregular, esas mafias que trafican con seres humanos. Estableciendo acuerdos con los países de origen y programas laborales durante los periodos de campaña. En esta mesa se han sentado conmigo las organizaciones agrarias, las organizaciones empresariales de la construcción... a decirme la necesidad que tienen de mano de obra, los necesitan urgentemente para trabajar. Las personas que hay de manera irregular no es una cuestión que se resuelve diciendo qué hacemos en Torre Pacheco. Es una cuestión mucho más a lo grande y que se trabaja con esos países de origen y luchando contra las mafias. La presión de la policía y de la Guardia Civil está dando muchos frutos con toda esta gentuza.

–Si estos altercados, como comenta, están insuflados por los discursos de odio que se escuchan últimamente, ¿le preocupa que esa mecha pueda prender en otros puntos de la Región que viven una realidad social parecida a la de este?

–Mire, justo leía un estudio reciente sobre la percepción de la ciudadanía. La sensación que tiene la ciudadanía, por ejemplo, es que gran parte de la inmigración vive de la paguita, del ingreso mínimo vital. La ciudadanía estima que la recibe un 48% del colectivo y solo un 11% reciben ayuda. La mayoría están trabajando y los que reciben esas ayudas son principalmente en el periodo en el que, por las campañas agrícolas, están en paro. Es verdad que esos discursos han calado en la sociedad porque la percepción que tiene la ciudadanía de algunos fenómenos es muy superior a los datos reales.

–Por ese motivo precisamente, ¿le preocupa que se extienda?

–Por eso es tan fundamental la colaboración de partidos políticos, de entidades sociales, de medios de comunicación... Esto es responsabilidad de todos. No se puede permitir el vincular la delincuencia con la inmigración, porque vemos que no es cierto. Simplemente se utiliza cualquier pequeño incidente o cualquier delito que desgraciadamente le pasó a este vecino, a Domingo, en Torre Pacheco para encender la mecha. Ha sido en Torre Pacheco, como podía haber sido, en cualquier otro municipio, porque esa mecha se puede encender en cualquiera. Ellos van a aprovechar esa oportunidad en el momento que haya un delito de ese tipo. Delitos en todos los municipios todos los días, porque la delincuencia por desgracia va a existir siempre. Lo que pasa es que cuando el delito es por violencia de género, yo no los veo. Si es, por ejemplo, en una explotación agrícola donde han detenido a los capataces o a los empresarios por estar explotando laboralmente a inmigrantes con jornadas eternas o hacinados, no los veo manifestándose ni alentando a la violencia.

–Uno de los argumentos que la ultraderecha utiliza es que Interior oculta los datos de delitos por nacionalidades para que no se vincule la inmigración con la delincuencia.

–No se oculta nada. Al final los delitos se estudian por delito. Se sabe el número de nacionales y el número de extranjeros, pero que no se nos olvide que los extranjeros no son solo los africanos. En España de 2011 a 2024 ha aumentado la población extranjera un 54%. En cambio la tasa de criminalidad ha descendido siete puntos.

–La Fiscalía abre diligencias para valorar si hay delito de odio en las declaraciones del líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, sobre estos altercados. ¿Qué espera que ocurra?

– Me alegro. No lo voy a negar. Me alegro enormemente de que la Fiscalía haya abierto diligencias porque lo que está sucediendo en Torre Pacheco lo ha alentado este partido con el silencio cómplice del Partido Popular que vive arrodillado a lo que le diga Vox.

–El año pasado el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpáñez, ya se enfrentó a una situación similar por unas declaraciones en las que vinculaba la inmigración con la delincuencia y la Fiscalía acabó afeándole el discurso pero dándole carpetazo al tema. ¿Cree que este tipo de discursos encuentran un reproche insuficiente por parte de la Justicia?

–Es verdad, no me acordaba. Bueno yo confío plenamente en los profesionales de la Fiscalía y de la Justicia. Confío en que van a estudiar el caso con total profundidad y, si hay indicios de ese posible delito de odio, seguro que tendrá el recorrido que se merezca tener. Si no pueden dar con todos los indicios necesarios para que tenga el recorrido que a todos nos gustaría porque sería una manera de frenar esto y poder mejorar nuestra sociedad, espero que también aprendan los que lo están amparando.

–El alcalde de Torre Pacheco ha sostenido estos días que la delincuencia ha crecido en el municipio en los últimos años y ha ligado este fenómeno a «un colectivo juvenil de segunda y tercera generación de inmigrantes».

–Me parece una vinculación que es falsa totalmente. Y lamento mucho que el alcalde llegue a hacer esas declaraciones. Los datos que arroja Torre Pacheco de enero a junio de 2025 son favorables respecto a enero a junio de 2024. Hemos mejorado en todos los indicadores y especialmente en los que más sensación de inseguridad pueden generar, como son los robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilio, en establecimientos, los hurtos... Han descendido todos.

–Si se va un poco más atrás, un vistazo a la estadística del propio Ministerio de Interior permite apreciar que, en el último lustro, la delincuencia en Torre Pacheco ha aumentado un 22,6%. Los hurtos, por ejemplo, lo han hecho más de un 53%. ¿A qué achaca este incremento?

–Con la estadística pasa que cada vez la gente es más consciente de que tiene que denunciar. A veces muchos ciudadanos cuando sufrían un pequeño hurto lo dejaban pasar y no denunciaban. Hay que insistir en que denuncien. Si denuncian aparecen, por lo tanto, indicadores superiores.

–No es que afronten una mayor delincuencia, es que se denuncia más.

–Se denuncia más. Además, somos capaces de llegar a resolver mucho más. El número de infracciones penales esclarecidas siempre está aumentando en los últimos años y eso es consecuencia de que tenemos más personal.

–AUGC ha denunciado el déficit de agentes en el cuartel, cuyo catálogo de puestos de trabajos, asegura, contempla 50 agentes pero solo se encuentran a día de hoy una treintena. ¿Se prevé paliar esta circunstancia?

–En el cuartel de Torre Pacheco está la plantilla ahora mismo cubierta a un 95%.

–¿Sobre esos 50 agentes?

–Ahora mismo hay 62. Está cubierta al 95% y el 5% restante no es porque no queramos, al contrario, las vacantes se han sacado todas. Ese 5% son vacantes que han quedado porque no han sido elegidas de algún guardia que esté de baja, de alguno que haya pedido comisión porque se ha querido cambiar a otra unidad... Esa cifra se ha aumentado un 17%. Con las nuevas incorporaciones, además, hemos triplicado el catálogo.

–A su entender no existe ahora mismo un problema de falta de agentes en esa zona.

–No existe ningún problema. Lo vengo trabajando con el coronel y con los alcaldes. Mi mayor relación siempre es con los alcaldes y siempre, especialmente los del Partido Popular, son los que exigen Guardia Civil, porque al final esto es estrategia. Cuando ellos gobiernan no habla nadie de Guardia Civil y cuando no gobiernan solo hablan de la Guardia Civil. Esto no funciona por petición. Tú haces un estudio del territorio, del crecimiento de la población y de la compañía en general. En Torre Pacheco, si hablamos en términos de compañía, sumará 87 agentes con las nuevas incorporaciones. Eso nunca se ha visto. ¿Quién puede decir que faltan guardias civiles? Claro, si por pedir...

–Lo dicen las asociaciones de los propios agentes.

–Sumarán 87 agentes.

«Muchos de los identificados tenían antecedentes por otros disturbios»

-¿Qué perfil tienen los ultras que han sido identificados en Torre Pacheco? ¿Estaban vinculados a organizaciones, eran radicales de grupos de fútbol, alborotadores habituales en otras protestas anteriores...?

-Muchísimos de los identificados y de los detenidos de estos días ya tenían antecedentes penales por actos violentos. Esto ha sido provocado por gente de fuera que tenían, como digo, ya reflejados en sus antecedentes ese tipo de de comportamiento en otras situaciones. Claro que aquí hay una cabeza intelectual que organiza todo esto. Luego pues están los tontos útiles, que son los que vienen con esos objetos peligrosos y a generar violencia. Hemos localizado algunos que no sabemos exactamente si los podemos vincular con algún grupo ultra de un equipo de fútbol. Sí se detectó, en el registro de algún vehículo, algún llavero y algún símbolo típico de estos grupos ultra.

-¿Cuánto tiempo prevén mantener los refuerzos en el municipio? ¿Cuándo y cómo se llevará a cabo la desescalada?

-Los dispositivos están preparados hasta el próximo lunes. Seguimos activados al 100% todo el fin de semana y el lunes incluido. Cuando valoremos cómo transcurre el fin de semana y el lunes, que ya entendemos que será de total normalidad, haremos una valoración. No nos podemos relajar a pesar de que se haya vuelto a la calma porque ahora mismo el equilibrio ahí es inestable.

-¿Creen que pueden producirse nuevos conatos?

- Creemos que no, pero vamos a estar con la tensión hasta el último momento y haciendo un seguimiento muy continuo de las redes sociales y de cualquier otro movimiento. Tenemos a los servicios de inteligencia trabajando desde Madrid en ello.