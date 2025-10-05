La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mario Urrea preside la CHS desde 2018. El organismo se prepara para celebrar su centenario. Vicente Vicéns / AGM
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura

Mario Urrea Mallebrera: «Tengo que ser optimista; trabajamos mucho para que no se produzca un escenario negro en 2027»

Revela que puede haber una moratoria de la UE para algunos acuíferos; y sostiene que con más desalación se logrará «garantía plena» para el regadío del Trasvase

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:30

En el arranque de un nuevo año hidrológico con escasas reservas, Mario Urrea señala que siguen las restricciones al regadío a la espera de unas ... lluvias que se resisten. Explica que se empiezan a desbloquear proyectos ambientalmente conflictivos que habían visto retrasada su licitación, y avanza que se estudia la posibilidad de que haya un periodo transitorio que evite el cierre de pozos en algunas zonas. Urrea indica que trabajan intensamente para evitar el negro escenario de 2027 que temen los regantes, y cree que con la ampliación de la desalación habrá garantía plena para el regadío del Trasvase. El organismo que preside desde 2018 se prepara para celebrar su centenario.

