Marín no garantiza a UGT y CC OO que no recortará sus asignaciones en los Presupuestos Los secretarios generales de ambas organizaciones, Paqui Sánchez y Santiago Navarro, le transmitieron al consejero de Hacienda que se mantendrán «vigilantes ante la amenaza» que puede suponer una merma del 75% de los fondos autonómicos

Lázaro Giménez Lunes, 5 de mayo 2025, 16:53 | Actualizado 17:04h.

Aunque la reunión ha tenido lugar en un tono de cordialidad, tanto UGT como CC OO reconoce que ha habido «cierta tensión» ante las noticias de recortes en la asignación que legalmente corresponde a los agentes sociales (patronal y sindicatos) por su trabajo en las mesas de negociación y consejos asesores de la Región de Murcia. Es lo que aseguran fuente de estas organizaciones tras el encuentro que este lunes han mantenido sus secretarios generales, Paqui Sánchez y Santiago Navarro, con el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, una reunión que no aparecía sin embargo en su agenda oficial.

En un comunicado conjunto, UGT y CC OO mantienen que Marín les ha asegurado que «a día de hoy, al no tener Presupuestos Generales para 2025, no puede afirmar ni desmentir ningún término, pero aún reconociendo la gran labor sindical, no garantiza ningún escenario a corto plazo». Es por eso por lo que dicen que estarán «vigilantes» ante la disminución del 75% de esos fondos, según se desprende de las exigencias de Vox al Ejecutivo del PP para contar con su apoyo a las cuentas públicas de este año.

Los dos sindicatos apuntan que tanto ellos como la patronal, el año pasado, tuvieron que asumir un recorte del 25% de lo pactado por su «trabajo y participación en las más de 160 reuniones mantenidas el año pasado de las más de 90 mesas de negociación de las que forman parte activamente, y cuya compensación viene avalada desde la firma en 2017 de la Ley Regional de Participación Institucional».

Por eso muestran su preocupación, no sólo ante esta circunstancia, sino también porque aseguran que «en las últimas semanas, y aún sin Presupuestos Regionales para 2025, los rumores y noticias se han venido colando en el discurso de la extrema derecha para forzar una firma de Presupuestos con un menoscabo importante a las ayudas a sindicatos y patronal, a la agenda verde y a la atención a los menores extranjeros no acompañados, concretamente el Centro de Menores de la pedanía murciana de Santa Cruz».

Para Paqui Sánchez, Secretaria general de UGT Región de Murcia «la reunión ha sido cordial, el diálogo continúa y lo seguiremos manteniendo, porque creemos en el diálogo y la negociación en pro de los trabajadores y la sociedad en general». Pero advierte al Ejecutivo regional de que «no duden que exigiremos con todos los medios legales a nuestro alcance que se cumplan las leyes, tanto regionales como la Constitución» .

Por su parte, el Secretario general de CC OO RM, Santiago Navarro, afirmó que «las compensaciones que recibimos están amparadas por la ley, y así lo hemos logrado en los tribunales, sin ir más lejos en la Comunidad de Castilla y León». Incluso puso sobre la mesa que no se olvide la oferta de diálogo del principal partido de la oposición, el PSOE, para sacar los Presupuestos adelante.