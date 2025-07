Marín compara la financiación singular de Cataluña con «robarle a un pobre»

La financiación singular para Cataluña puede tener una incidencia especial en la Región de Murcia, que es la comunidad peor financiada junto a la ... valenciana. El Gobierno regional se ha puesto de nuevo en guardia ante el acuerdo que tienen previsto refrendar este lunes el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña, como contrapartida al acuerdo que alcanzó con ERC para la investidura de Salvador Illa. El pacto que refrendará la comisión bilateral prevé que la Generalitat recaude todos los impuestos que se generen en su territorio y que entregue a cambio una parte al Estado, algo que el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, considera «un atropello». «Lo que se pretende hacer es robarle a un pobre», denuncia.

La infrafinanciación que sufre la Región se traduce en una merma de unos 650 millones de euros al año respecto a la comunidad mejor financiada. Su deuda supera los 13.500 millones de euros, el 33% de su PIB, el segundo peor dato por comunidades.

«Me preocupa especialmente que Pedro Sánchez, con este acuerdo de mañana lunes, le regale 25.000 millones de euros a Cataluña, mientras que asfixia a la Región de Murcia negando además la reforma del sistema de financiación autonómica», indica Luis Alberto Marín, que asegura que con este pacto del PSOE con Esquerra la Región recibirá menos dinero.

Recalca que Cataluña se quedará con la recaudación, y que de forma unilateral decidirá cuánto y cuándo aporta a la caja común. Destaca los informes de Fedea que ponen de relieve que la Región de Murcia es la peor financiada. «Aquí lo que se pretende hacer es robarle a un pobre», apunta en referencia al impacto que tendrá en la Región la financiación singular pactada para Cataluña. «Recibimos menos, y con esto vamos a recibir menos todavía. Estamos muy indignados. Van a hacer la herida más grande con esta nueva cesión de un Pedro Sánchez entregado. Es un absoluto atropello, insolidario e injusto».

Sobre la propuesta para condonar parte de la deuda, el consejero indica que «nunca más se supo. El Ministerio de Hacienda nos envió unas cifras, pero no se sabe nada. No obstante, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular le comunicamos al Ministerio que la prioridad es la reforma del sistema de financiación, que es lo que nos está asfixiando, y después acometer la condonación».

Marín señala que la Región tendrá que recibir de nuevo este año la aportación del FLA para cubrir el exceso de déficit del anterior ejercicio, que fue de 478 millones, aunque ha solicitado un extra hasta los 535. «El FLA funciona, pero las entregas a cuenta no. Llevamos 300 millones menos este año, lo cual genera tensiones de tesorería y altera nuestra planificación. La situación nos parece especialmente sangrante. Nos falta dinero y no podemos pagar a los proveedores, pero el Gobierno de Sánchez se permite regalarle 25.000 millones a Cataluña».

La Comisión del Senado sobre la cesión de las competencias fiscales a Cataluña, en la que intervinieron 12 expertos, emitió un informe en diciembre que el consejero calificó de «demoledor», ya que las cesiones a Cataluña amenazan la viabilidad económica de las regiones con menos recursos, como la de Murcia, lo cual sería «inconstitucional». El experto Ángel de la Fuente afirmó que hay comunidades con necesidades claras de mejora, como Valencia y Murcia, y que Cataluña no sufre «maltrato fiscal».

Vox exige igualdad

Vox reclama «una financiación justa, que no difiera entre españoles y que sea igual para todos», indica el partido que preside José Ángel Antelo a propósito de la reunión prevista para mañana entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña. «Somos el único partido que está en contra, por ejemplo, del cupo vasco, mientras que PSOE y el PP están a favor de ese cupo, que es una discriminación contra el resto de españoles. Nosotros no queremos estar mejor financiados que nadie, pero tampoco peor financiados. A día de hoy, la Región de Murcia es la peor financiada porque así lo han decidido los partidos que han gobernado en el ámbito nacional. Toda financiación que no sea igual para todos los españoles es una aberración y un ataque contra la igualdad de todos», apunta la formación de Abascal.