María González Veracruz: «El centro de microchips beneficiará a toda la Región de Murcia, se ubique donde se ubique»

San Sebastián, Nueva York, Madrid y Murcia. Esta ha sido la ruta de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González ... Veracruz, esta semana. Del festival de cine en la ciudad donostiarra viajó a la sede de la ONU, donde encabezó la delegación española en el evento Diálogo Global IA –en el que luego participó Pedro Sánchez–, para volver después brevemente a Madrid y marchar a su Murcia natal, donde el jueves firmó la creación de la empresa que construirá el centro de desarrollo de microchips y el viernes recibió la Gran Cruz del Mérito Militar. Con tal ritmo de trabajo, afirma que no le da tiempo a distraerse con el «ruido» que existe alrededor del Gobierno central, «que está convirtiendo España en un referente de crecimiento, sostenibilidad y modernidad».

–Cuando era usted líder de Juventudes Socialistas, se le auguraba una exitosa carrera pública. ¿Pero se imaginó recibiendo algún día la Cruz Militar?

–La verdad es que fue una sorpresa y, sobre todo, un orgullo como española, como servidora pública. Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones hemos llevado a cabo, junto a Defensa, más de veinte programas para modernizar el Ejército, con más de 250 millones de euros. Además, no nos vamos a quedar ahí. Acabamos de firmar un convenio de seis millones de euros para la capacitación digital de 2.000 militares y hay otras muchas vías de colaboración abiertas en el ámbito de la ciberseguridad y de la tecnología dual... Hay mucho trabajo conjunto.

–¿Qué proyectos concretos se han desarrollado para adaptar el Ejército a la transformación digital? ¿Alguno en el caso de la Región de Murcia?

–Hemos invertido mucho en conectividad móvil, es decir, en 5G, en crear burbujas de conectividad seguras para los distintos ejércitos. También hemos invertido en mejoras en la UME, tan importante en nuestros días, y en el nuevo laboratorio de ciberseguridad 5G. Asimismo, está la renovación de redes terrestres, los cables submarinos con la Península y Canarias, y la redIRIS. En la Región, hemos realizado actuaciones de conexión en centros de Santiago de la Ribera y Cartagena, así como en los acuartelamientos del Ejército en Tentegorra, Santa Bárbara, Javalí Nuevo o San Javier. Creo que el salto al futuro que están dando las Fuerzas Armadas en un momento como este es absolutamente clave para la seguridad nacional y para la defensa de nuestro país.

Gobernanza en IA

–Dentro de sus competencias está la inteligencia artificial, la tecnología más innovadora del momento. ¿En qué punto de desarrollo se encuentra y cómo está su avance en España?

–Pues precisamente si he estado en Nueva York es porque España ha jugado un papel clave, junto a Costa Rica, para establecer la primera gobernanza mundial de la IA en el marco de las Naciones Unidas. El presidente del Gobierno ha impulsado allí un panel internacional de IA, que mantendrá su primera reunión en España, y ha puesto en marcha lo que se ha llamado el diálogo global de IA. Y esto va en coherencia con lo que desde el Gobierno de España siempre hemos defendido, que es que la inteligencia artificial, que es una palanca poderosísima de cambio, competitividad y eficiencia, tiene que estar diseñada y gobernada para que las personas estén en el centro, para que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos. O sea, que los derechos fundamentales, nuestro ordenamiento jurídico, tiene que marcar el desarrollo de la IA. España fue el primer país en legislar sobre ella, por eso es tan coherente que ahora en Naciones Unidas estemos pilotando este discurso de la gobernanza. Si hablamos de inversión, yo le puedo decir que hace siete años España estaba prácticamente fuera de la digitalización, y que hoy el 26% de nuestro PIB ya es de economía digital, precisamente por la gran apuesta que se ha realizado desde 2018 por parte del Gobierno en estrategias como la de IA.

–¿Y cómo evoluciona la IA en la Región de Murcia?

–En la Región veo un gran dinamismo empresarial. Y estoy convencida de que proyectos como el centro de microchips de Quantix, en el que el Gobierno de España invierte casi 20 millones de euros, va a ser también una instalación tractora de ecosistemas y punta de lanza para el sector tecnológico en la Región. Va a suponer un antes y un después, estoy convencida. En la Región hemos aprovechado muy bien el kit digital, que no solo es comprarte un portátil, sino que abarca también muchas otras soluciones de ciberseguridad y de IA. Además, me gustaría informar a los murcianos y murcianas que, en unas semanas, abriremos desde el Ministerio dos convocatorias muy interesantes. Una que se llama Red IA, que es para la integración de la inteligencia artificial en todos los sectores productivos, con 130 millones de euros. Y la otra es Red IA Salud, específica para el sector sanitario, donde España tiene un grandísimo potencial ya, pero pretende convertirse en una potencia internacional. A veces echo de menos que las empresas murcianas opten a todas las convocatorias que salen a nivel nacional, así que no me cansaré de ejercer de embajadora e informar de las grandes oportunidades que existen.

–¿Qué le diría a la gente que todavía tiene miedo de que la IA le quite el puesto de trabajo?

–Creo que es normal analizar de forma crítica la Inteligencia Artificial. Porque, además, estoy convencida de que la IA lo que necesita es la inteligencia humana y el pensamiento crítico. La IA tiene que ser una oportunidad, y desde el Gobierno estamos haciendo todo para que así sea. Pero también tenemos que ser capaces de minimizar los riesgos y de ponerle mucho sentido común a los peligros, digamos, que pueda tener. Para darle calma a la ciudadanía, recordaría que existe la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, creada hace muy poco y pionera en Europa, que jugará un papel clave para dar certezas a la ciudadanía, como hace el Incibe en el campo de la ciberseguridad. Será un espacio donde los ciudadanos y ciudadanas puedan preguntar y adquirir certezas que les puedan ayudar a rebajar sus miedos. Y con respecto al empleo, lo que va a hacer IA es ayudarnos a trabajar mejor, a tener mejores puestos de trabajo. Y en eso también estamos trabajando.

«Un antes y un después»

–Sobre el centro de desarrollo de microchips, ¿cuándo prevé que sea una realidad el proyecto? Y otra pregunta que interesa mucho a los alcaldes de la Región, ¿dónde se ubicará?

–Con respecto a los plazos, no puedo decir una fecha concreta, pero sí que es verdad que vamos a una muy buena velocidad. El que ya hayamos firmado el acuerdo esta semana y hayamos constituido el consejo de administración es un paso muy importante. El próximo debe ser la decisión de la ubicación, y ya se están haciendo los análisis técnicos necesarios para tomar la mejor decisión. La verdad es que va todo a una velocidad bastante rápida. ¿Dónde se ubicará? La decisión la tomará el consejo de administración de Quantix, sobre la base de criterios técnicos, pero el mensaje que quiero lanzar es que el centro de desarrollo de microchips va a beneficiar a toda la Región, se ubique donde se ubique. Porque, además de la propia inversión, se va a generar un ecosistema alrededor cuyo valor es incalculable. Así que yo lanzo un mensaje de optimismo a todos los alcaldes y alcaldesas de la Región, porque este proyecto va a ser un hito, va a marcar un antes y un después, con 150 empleos directos y 600 indirectos, y una previsión de movilización de más de 700 millones de euros. Insisto en que las capacidades que esto va a abrir creo que, a día de hoy, no son calculables. Y me voy a ocupar muy personalmente, obviamente, de que así sea.

–Otra inversión que puso en marcha desde su Secretaría de Estado fue el 'hub' audiovisual de Murcia, en el Cuartel de Artillería de la capital. ¿Cómo está funcionando este proyecto?

–El 'hub' audiovisual de Murcia fue la mayor inversión de este tipo que realizamos en España, junto a la de A Coruña. Es un espacio que tiene que estar a disposición del talento murciano, de todos los murcianos y murcianas. Y esa es la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Murcia encima de la mesa. Al final, lo que estamos haciendo en toda España es generar oportunidades, capacidades, inspiraciones, motivaciones para las personas y para los profesionales. Y en eso es en lo que me consta que está el Ayuntamiento, en abrir el 'hub' audiovisual a toda la ciudadanía, articulando los mecanismos necesarios para ello.

–El Gobierno de España, además de por su fragilidad parlamentaria, se ve afectado prácticamente a diario por causas judiciales que afectan a anteriores dirigentes del PSOE y a la propia familia del presidente Pedro Sánchez. Con este ambiente mediático y esa sensación de debilidad, ¿cómo lo hace una secretaria de Estado para aislarse y concentrarse en su trabajo?

–Mire, estoy tan convencida y tengo tanta pasión por la transformación que se está haciendo en España, que la mayor parte de las semanas no soy consciente de todo el ruido que hay alrededor. A veces llego el fin de semana a Murcia y viene alguien a decirme: «Madre mía, esto que ha pasado, cómo lo has vivido». Y la verdad es que he estado tan metida en mi vorágine de trabajo, en tantos proyectos, que apenas sé de qué me está hablando. En ese sentido, creo que hay dos realidades distintas: la que se trata de transmitir y la verdaderamente real, la que yo percibo cuando voy a Nueva York y personas de distintos países me transmiten que España es una referencia para ellos, que admiran lo que está haciendo el Gobierno en términos de paz con Gaza, en términos de crecimiento económico, de generación de empleo y de creación un modelo que no solo es sostenible, respeta los derechos de los trabajadores y avanza en derechos, sino que además le está aportando un gran impacto de modernidad al país en términos de energía y digitalización. Con lo cual, yo apelaría a la sociedad en general, pero en particular a los gobiernos regionales y a la oposición, a que sean constructivos. Yo creo que la ciudadanía lo que nos pide a los políticos es que construyamos, que encontremos acuerdos, que rememos en la misma dirección. Porque si seguimos por la senda actual, en algún momento los ciudadanos nos van a decir «basta ya».

«El PSRM vive un buen momento, estamos ilusionados con Lucas»

–En las últimas primarias del PSRM, celebradas en enero, apostó usted fuertemente por la candidatura de Francisco Lucas, en busca de recuperar la unidad en el partido. Diez meses después, ¿se siente satisfecha e integrada?

–Le reconozco que no me pudo hacer más feliz que el actual secretario general me llamara para echar una mano en el partido, para hacer equipo y volver a implicarme más en primera persona, aunque en realidad nunca dejé de estar implicada en el proyecto de los socialistas de la Región de Murcia. Creo que todos estamos ilusionados con este momento y tengo que felicitar al delegado del Gobierno por su actuación en estas semanas que lleva en el cargo, donde ha dado señales muy claras de liderazgo y de contundencia frente a las actitudes que no son tolerables en democracia. Creo que el PSRM vive un buen momento y, sobre todo, que es la alternativa que necesita nuestra región.

–¿Ve a Francisco Lucas como presidente de la Comunidad?

–Por supuesto. Repito que está haciendo un gran trabajo ya como delegado, lo que evidencia su liderazgo y sus capacidades para ser presidente.

–Asegura que es una embajadora de la Región, tanto en Madrid como en los países a los que viaja. ¿Cómo vivió las situaciones que se dieron este verano en Torre Pacheco o Jumilla?

–Con mucho dolor, mucho dolor, como la inmensa mayoría de murcianas y murcianos. Pero ni en esos momentos he dejado de ejercer como embajadora de la Región, explicándole a muchísimas personas que somos una tierra de gente generosa, acogedora y solidaria. Al final, son unos pocos dirigentes políticos los que nos han hecho vivir esas situaciones bochornosas e intolerables. Y aplaudo a los dirigentes del PP que se posicionan con el sentido común y la humanidad.