Sálvese quien pueda

Resulta poco creíble que la ministra de Hacienda plantee presentar en dos meses una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pese a la ... debilidad en la que se encuentra el Gobierno del Pedro Sánchez y las dudas que se proyectan sobre el futuro de la legislatura, y sin que se sepan los criterios de reparto y el dinero del que dispondrán las comunidades. A la ministra María Jesús Montero le entran las prisas y pretende zanjar el problema sabiendo que estará fuera del Gobierno en primavera para liderar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía. No basta con decir que ninguna región perderá recursos, o que habrá una mayor participación en los impuestos cedidos, puesto que la financiación singular y a la carta puede funcionar para Cataluña –es el fondo de la cuestión– pero no para la Región de Murcia, que seguirá necesitando mecanismos de compensación. El dinero a repartir es el que hay, salvo que se fuerce una espiral de subida de impuestos para recaudar más. Peligro.

Después de diez años esperando, la reforma del sistema es urgente, pero no de esta manera: sin un consenso territorial mínimo y sin un soporte técnico que se muestre consistente y duradero y que evite nuevos agravios No vale un apaño para salir del paso y satisfacer a Cataluña, que es el eje sobre el que pivota todo esto, como ha demostrado la consejera de Economía de Cataluña, que es la única que parece satisfecha con el anuncio de la ministra. Su apelación a un nuevo modelo «bilateral y multilateral a la vez» es surrealista y no ayuda a despejar los recelos. La Región de Murcia es la que más se juega en este envite debido a su rampante infrafinanciación y su insostenible deuda pública de 14.000 millones, razón de más para que cualquier iniciativa que pretenda reformar el injusto y caduco sistema resulte urgente, pero sobre todo viable. El esfuerzo en Murcia es doble: nivelar el desfase que sufre respecto a la media nacional y garantizar sus gastos e inversiones a largo plazo. Esto no puede ser un sálvese quien pueda.

