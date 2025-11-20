La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Jesús Montero ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EP
Sálvese quien pueda

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:28

Resulta poco creíble que la ministra de Hacienda plantee presentar en dos meses una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pese a la ... debilidad en la que se encuentra el Gobierno del Pedro Sánchez y las dudas que se proyectan sobre el futuro de la legislatura, y sin que se sepan los criterios de reparto y el dinero del que dispondrán las comunidades. A la ministra María Jesús Montero le entran las prisas y pretende zanjar el problema sabiendo que estará fuera del Gobierno en primavera para liderar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía. No basta con decir que ninguna región perderá recursos, o que habrá una mayor participación en los impuestos cedidos, puesto que la financiación singular y a la carta puede funcionar para Cataluña –es el fondo de la cuestión– pero no para la Región de Murcia, que seguirá necesitando mecanismos de compensación. El dinero a repartir es el que hay, salvo que se fuerce una espiral de subida de impuestos para recaudar más. Peligro.

