La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando López Miras y Carlos Mazón en una imagen de archivo. José Luis Ros Caval
Bitácora

Miras pierde a su «hermano de agua»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Uso preferente de los recursos hídricos de su territorio y un régimen suficiente y adecuado de caudales ecológicos. Son los principales derechos (ya los tiene ... asegurados) que reclama Castilla-La Mancha en la reforma de su Estatuto de Autonomía, que ha iniciado la tramitación en el Congreso de los Diputados. Es un texto pactado entre García-Page y Francisco Núñez, diferente a la anterior reforma fallida del año 2010 que intentó ponerle fecha de caducidad al Trasvase en el año 2015 (lo que ha 'llovido' desde entonces). En aquella ocasión, José María Barreda y María Dolores de Cospedal pactaron dicha reforma, que despertó un monumental rechazo en la Región de Murcia, Alicante y Almería, la cual naufragó en el Congreso cuando el PP dio marcha atrás. Visto el precedente y para no invadir competencias estatales, Page aclara que su Estatuto «no va contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  5. 5

    Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas
  6. 6

    Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López
  7. 7

    La Asamblea da mes y medio a Salud para citar a todas las mujeres pendientes de hacerse una mamografía en la Región
  8. 8 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  9. 9 Detienen en Molina a una fugitiva chilena que pertenecía a una peligrosa banda criminal
  10. 10 Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miras pierde a su «hermano de agua»

Miras pierde a su «hermano de agua»