La bicha de los trasvases

Comenta Compartir

¿Por qué decir 'llevar el agua de donde sobra a donde falta' para evitar pronunciar la palabra 'trasvases'? Cualquier referencia a los trasvases sigue ... provocando terremotos políticos en Castilla-La Mancha y Aragón, como las críticas que reciben estos días el manchego Paco Núñez y el aragonés Jorge Azcón, presidentes del PP en sus respectivos territorios, los cuales asistieron a la cumbre de los populares en Murcia, en la que Feijóo se mostró partidario de las transferencias externas, aunque como última opción. En la práctica, eso ya lo hace el Gobierno socialista. La diferencia es de concepto, al subrayar el PP que hay territorios donde sobra y donde falta agua, algo que desapareció hace tiempo del doctrinario socialista, según el cual no existen cuencas excedentarias ni deficitarias. Unido a esto, los populares dejan la puerta abierta a los trasvases, mientras que los socialistas tienden a cerrarla, al menos en el caso del Tajo-Segura para el regadío del Levante.

Sin pronunciar la palabra trasvase, Feijóo cuantificó su Plan Nacional del Agua en 40.000 millones de euros, priorizando la depuración y reutilización, una opción explotada al máximo en la Región, líder absoluto en regeneración. Aquí, este sistema ya no da más de sí. El PP también plantea las transferencias externas como última opción, un axioma que impregna la gestión hídrica española desde hace mucho tiempo. Los populares dejan de lado la desalación, un pilar clave en la Región y en el arco mediterráneo. Quizás Feijóo no mencionó expresamente los trasvases ni la desalación para intentar ser diplomático con unos y otros. El documento que se firmó es más 'light' de lo que prometió el líder del PP de viva voz. El papel habla de pacto, de agua para toda España, de reutilización y modernización de regadíos. En estos momentos, Feijóo llega hasta donde cree que puede llegar con el agua, dada la confrontación territorial que existe y que persistirá. El pacto nacional que propugna es la clave de todo, junto a su clara apuesta por el sector agrícola.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión