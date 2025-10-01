La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Feijóo este domingo en Murcia. EFE
Bitácora

La bicha de los trasvases

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:13

¿Por qué decir 'llevar el agua de donde sobra a donde falta' para evitar pronunciar la palabra 'trasvases'? Cualquier referencia a los trasvases sigue ... provocando terremotos políticos en Castilla-La Mancha y Aragón, como las críticas que reciben estos días el manchego Paco Núñez y el aragonés Jorge Azcón, presidentes del PP en sus respectivos territorios, los cuales asistieron a la cumbre de los populares en Murcia, en la que Feijóo se mostró partidario de las transferencias externas, aunque como última opción. En la práctica, eso ya lo hace el Gobierno socialista. La diferencia es de concepto, al subrayar el PP que hay territorios donde sobra y donde falta agua, algo que desapareció hace tiempo del doctrinario socialista, según el cual no existen cuencas excedentarias ni deficitarias. Unido a esto, los populares dejan la puerta abierta a los trasvases, mientras que los socialistas tienden a cerrarla, al menos en el caso del Tajo-Segura para el regadío del Levante.

