Reparten agua a domicilio a 150 ancianos y vecinos con problemas de movilidad Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares ofrecen este servicio público para ayudar a los residentes de avanzada edad, en muchos casos sin familiares cercanos

Alexia Salas Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:23 Comenta Compartir

Tiempo de cuidar a quien no puede afrontar solo el mal trago de vivir sin agua corriente. En la comarca del Mar Menor, ayer recibieron agua embotellada 150 vecinos, todos ellos ancianos que viven solos y personas con problemas de movilidad, que no pueden hacer cola en el camión cisterna ni portar pesadas garrafas hasta casa. La contaminación de la red de agua potable ha complicado la vida de los vecinos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y las pedanías pachequeras de Dolores de Pacheco, Balsicas y Roldán.

A Javier López, técnico de Protección Civil de Los Alcázares, le toca hacer parte de esa ruta de reparto. Sale del Centro de Seguridad Integral con el vehículo repleto de paquetes de agua. Sale con una larga lista en la mano, cribada por los Servicios Sociales, ya que no se distribuye a todo el mundo, sino a quien lo necesita, aclara el coordinador de Protección Civil, Carmelo Martínez.

«En esta ocasión no hemos tenido que hacer rescates durante la dana, porque varios días antes estuvimos llamando a las personas más vulnerables y las trasladamos a un lugar seguro», explica. Ya conocen a casi todos los ancianos y personas que los pueden necesitar. Fueron a sus casas antes de que el cielo se cubriera de negro. Pasada la tormenta, toca abastecer del bien más esencial para la vida a quienes apenas pueden salir de casa. «Hola, soy de Protección Civil, ¿necesita usted agua?», pregunta Javier en la verja de Hilaria, 95 años y una sonrisa de agradecimiento. En el porche de su casa en Los Narejos, comparte las horas con su amiga María, 88 años, quien prácticamente vive en la misma casa. Las cuida el hijo de Hilaria, Alberto, que padece una avanzada discapacidad.

Mientras Hilaria pinta sus manteles de flores entre pinceles y botes de colores, su hijo –que fue cocinero profesional– les prepara un potaje de garbanzos. «Me ocupo de las dos, pero no puedo cargar con peso», cuenta. Para Hilaria, las flores de acuarela y los cuidados de su hijo la mantienen «viva». «Ellos son lo único que tengo», dice su amiga María. Javier les deja varios litros de agua. «¡Qué buena labor hacéis, hijo!», le agradece la anciana. Es una de las 35 personas en Los Alcázares que reciben la visita de Protección Civil.

Extranjeros sin familia

En algunas casas, los más mayores le dicen que no necesitan más agua, porque se marcharán unos días con sus hijos. En San Javier son 57 las viviendas a las que llamaron operarios municipales nada más conocerse el problema del suministro. Ayer, la lista bajó a 40. Los voluntarios del Banco del Tiempo colaboran en esta ayuda de primera necesidad.

En San Pedro, Protección Civil ha visitado a 55 vecinos, sobre todo personas que no pueden cargar peso y no cuentan con familiares ni amigos que puedan ayudarles. La condición de retiro soleado de la costa del Mar Menor ha fomentado la llegada de nuevos residentes de avanzada edad, en muchos casos sin familiares cercanos. Son los que más sufren los impactos de las catástrofes.

Reporta un error