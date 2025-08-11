La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jornalero, este lunes bebiendo agua en una finca de Cieza. C.Caballero

Madrugón y «mucha agua» para combatir la canícula en las fincas de la Vega Alta de la Región de Murcia

«Aquí ni podemos colocar sombrajes ni aparatos de refrigeración», comenta Manuel Martínez, productor de fruta de hueso y concejal en Cieza

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:43

Los trabajadores que, tal vez, están más expuestos a las altas temperaturas son los que trabajan en el campo. En los municipios de la ... Vega Alta del Segura, donde este lunes los termómetros rozaron los 40 grados, los agricultores se encuentran en plena campaña de recogida de fruta de hueso en sus variedades más tardías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  3. 3 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  4. 4

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  7. 7

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  8. 8 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  9. 9

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»
  10. 10 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Madrugón y «mucha agua» para combatir la canícula en las fincas de la Vega Alta de la Región de Murcia

Madrugón y «mucha agua» para combatir la canícula en las fincas de la Vega Alta de la Región de Murcia